В «Наполи» не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В итальянском футбольном клубе «Наполи» не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в официальном Twitter неаполитанцев.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В итальянском футбольном клубе «Наполи» не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в официальном Twitter неаполитанцев.
«Из взятых вчера мазков на COVID-19 в обработке остаются только два, результаты всех обработанных отрицательные», — говорится в сообщении.
В воскресенье футболисты «Наполи» не явились на выездной матч третьего тура чемпионата Италии против «Ювентуса»