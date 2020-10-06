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17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Наполи» не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В итальянском футбольном клубе «Наполи» не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в официальном Twitter неаполитанцев.

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Источник: AP 2020

«Из взятых вчера мазков на COVID-19 в обработке остаются только два, результаты всех обработанных отрицательные», — говорится в сообщении.

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В воскресенье футболисты «Наполи» не явились на выездной матч третьего тура чемпионата Италии против «Ювентуса» из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Положительные тесты на COVID-19 сдали игроки Элиф Элмас и Петр Зелинский, также заразился один сотрудник клуба, в результате департамент здравоохранения Неаполя запретил «Наполи» вылететь в Турин.

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