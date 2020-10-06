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19:20 (мск), источник: Sport24

«Реал» впервые за 40 лет никого не купил летом. Как такое возможно

В Мадриде кризис.

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2020-й продолжает удивлять. «Реал» Мадрид в летнее трансферное окно не приобрел ни одного футболиста. Как сообщает AS, такое произошло впервые за последние 40 лет.

Почему один из самых богатых клубов мира остался без покупок? Давайте разбираться.

У «Реала» нет серьезных проблем с составом

С тех пор, как трансферное окно открылось, журналисты стали регулярно терроризировать Зинедина Зидана вопросами о потенциальных новичках в команде. Иногда француз отмалчивался, но чаще говорил что-то подобное:

«Возможное появление новичков в “Реале”? Нет, мы уже говорили об этом раньше. Я доволен составом, который есть в моем распоряжении».

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Если вы не верите тренеру на слово, давайте пробежимся по составу мадридцев.

Защита «Реала», очевидно, в усилении не нуждается. В арсенале Зидана 4 центральных защитника и столько же фланговых. В прошедшем сезоне сливочные пропустили меньше всех мячей в Ла Лиге — всего лишь 25. В нынешней кампании пока тоже все отлично: 2 пропущенных гола в 4 матчах.

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Полузащита тоже не хромает. Есть и топовый разрушитель Каземиро, и гениальные плеймейкеры Модрич и Кроос, и крутые молодые вингеры Родриго и Винисиус.

Недостаток ценных кадров, кажется, только в центре нападения. Однако Бензема феерит так, что ему и сменщики не нужны — уже второй год подряд француз кладет в Ла Лиге не менее 20 голов.

«Летнее» усиление «Реала» — вернувшиеся из аренды и выздоровевшие игроки

Отсутствие новичков в «Реале» могут сполна компенсировать вернувшиеся из аренд игроки. Летом в Мадрид вернулись аж 14 арендованных футболистов. Большинство из них, конечно, либо продали, как Регилона и Хакими, либо опять отправили набираться опыта в другие команды. Тем не менее те трое футболистов (Лунин, Эдегор и Одриосола), которые пришли и остались, наверняка принесут пользу сливочным в нынешнем сезоне.

Самый яркий из этой троицы — Мартин Эдегор. В минувшем сезоне 21-летний полузащитник так раскачался в «Сосьедаде» (4 гола и 6 результативных передач), что Зидан решил вернуть его досрочно и сделал сменщиком Иско.

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Защитника Одриосолу француз рассматривает, как альтернативу Карвахалю. А голкипер Андрей Лунин после серии аренд вернулся в Мадрид — вторым номером. Если бы мадридцы не оставили украинского вратаря, то в этом сезоне у Куртуа не было бы сменщиков.

Кроме того, усилением «Реала» стали футболисты, залечившие серьезные травмы. Летом Асенсио оправился после разрыва «крестов» и уже начал приносить результат (три гола и одна результативная передача в 9 матчах Ла Лиги). Также после серии многочисленных повреждений пришел в себя Эден Азар — в конце прошлого сезона он провел несколько хороших матчей. Начало нынешней кампании бельгиец пропустил из-за очередной травмы, но как только он восстановится, наверняка усилит полузащиту мадридцев.

На трансферную политику «Реала» повлияли коронавирус и реконструкция стадиона

Конечно же, отсутствие трансферов — это еще и финансовая история. Как и многие другие клубы, из-за ограничений, связанных с пандемией, «Реал» лишился существенной доли доходов и был вынужден пойти на сокращение зарплат. Весной ставку футболистам и персоналу сократили на 10−20%. Разумеется, подобные меры совсем не сочетаются с громкими приобретениями.

«Этим летом у “Реала” не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать. “Реал” снова будет покупать лучших, когда ситуация изменится», — говорил президент «Реала» Флорентино Перес в июне.

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Видимо, к осени ситуация не наладилась. В начале сентября ESPN сообщал, что «Реал» рассматривает возможность второго снижения зарплаты футболистам и работникам клуба, поскольку терпит убытки. Руководство сливочных считало, что такой шаг поможет выходу из кризиса.

Не облегчает жизнь боссам «Реала» и реконструкция «Сантьяго Бернабеу» за 575 млн евро. Руководство клуба не стало прерывать строительные работы из-за эпидемии, так что деньги на реконструкцию тратятся, а компенсировать эти расходы нечем. Даже если бы в Испании зрителям разрешали посещать стадионы, едва ли трибуны крошечного «Альфредо Ди Стефано» были бы в состоянии принести весомую прибыль.

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Мадридцам не помогли выйти из кризиса даже трансферы на выход — в сумме на продаже игроков они заработали 98,5 млн евро. Раз уж при таких доходах «Реал», обычно разбрасывающийся деньгами, не позволил себе ни одного новичка, значит все действительно плохо.

Или же Флорентино Перес всех перехитрил, и зимой мы увидим «Челси-2».

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