Озил выразил готовность оплачивать работу уволенного маскота «Арсенала» Гуннерзавра

«Я был очень расстроен, что Джерри Куй, наш знаменитый и верный талисман Гуннерзавр и неотъемлемая часть нашего клуба, был уволен после 27 лет работы. Я предлагаю возмещать “Арсеналу” полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я буду игроком “Арсенала”. Джерри сможет продолжить заниматься работой, которую он так любит», — написал Озил в твиттере.