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19:21 (мск), источник: Sport24

Озил выразил готовность оплачивать работу уволенного маскота «Арсенала» Гуннерзавра

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил готов возмещать расходы по зарплате маскота лондонского клуба Гуннерзавра, уволенного после 27 лет работы.

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Источник: Sport24

«Я был очень расстроен, что Джерри Куй, наш знаменитый и верный талисман Гуннерзавр и неотъемлемая часть нашего клуба, был уволен после 27 лет работы. Я предлагаю возмещать “Арсеналу” полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я буду игроком “Арсенала”. Джерри сможет продолжить заниматься работой, которую он так любит», — написал Озил в твиттере.

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