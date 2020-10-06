Озил выразил готовность оплачивать работу уволенного маскота «Арсенала» Гуннерзавра
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил готов возмещать расходы по зарплате маскота лондонского клуба Гуннерзавра, уволенного после 27 лет работы.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил готов возмещать расходы по зарплате маскота лондонского клуба Гуннерзавра, уволенного после 27 лет работы.
«Я был очень расстроен, что Джерри Куй, наш знаменитый и верный талисман Гуннерзавр и неотъемлемая часть нашего клуба, был уволен после 27 лет работы. Я предлагаю возмещать “Арсеналу” полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я буду игроком “Арсенала”. Джерри сможет продолжить заниматься работой, которую он так любит», — написал Озил в твиттере.