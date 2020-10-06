Обновленный шорт-лист. Кто может возглавить «Астану» прямо сейчас

Источник: Reuters

Итак, «Астана» возобновила поиски нового наставника, но есть кандидатуры, которые уже с высокой вероятностью не входят в шорт-лист по разным причинам. От Андрея Карповича отказались в силу возраста и пока скромного бэкграунда в качестве работы тренера, Стойчо Младенова, по слухам, предлагали сами представители тренера, но столичный клуб не проявил заинтересованность, а Станимир Стойлов не вернулся в «Астану», поскольку ему нужны были определенные условия по контракту.

Олег Кононов

Тренер, которого рассматривали еще после ухода Романа Григорчука, но тогда союз не сложился, «Астану» возглавил Михал Билек, а Кононов позже ушел в латвийскую «Ригу». Сейчас у Олега Георгиевича, опять же, возникли некоторые трудности в «Риге». Как официально сообщал клуб, тренер улетал в Москву из-за семейных обстоятельств. Но на данный момент кандидатура Кононова в «Астане» выглядит малореалистичной сразу из-за нескольких факторов.

Виктор Кумыков

Последние клубы Виктора Балютовича не претендовали на высокие места, поэтому резюме тренера несколько пострадало, хотя его фигура в Казахстане продолжает вызывать интерес. В проекции двух ближайших месяцев, когда надо настроить базовые механизмы в команде и придать ей определенную мотивацию, Кумыков весьма подходящий кандидат. Скорее всего, и самому тренеру интересно было бы вновь попробовать себя в клубе с большими амбициями и серьезными игроками.

Юрий Красножан

После ухода Билека экс-тренер сборной Казахстана был в шорт-листе «Астаны», но, опять же, тогда решение было в пользу того, чтобы оставить Пола Эшуорта. Красножан — фундаментальный тренер, ему наверняка нужен долгосрочный проект и определенные условия для работы. Но факт того, что Юрий Анатольевич способен вывести «Астану» из кризиса, едва ли оспорим, поскольку он продуктивно трудился во многих клубах РПЛ и провел очень вкрадчивую и недооцененную работу в сборной Казахстана.

Димитар Димитров

Плюс в том, что у Димитрова есть положительные примеры работы, как в Европе, так и в Казахстане. Да, его второй заход в «Иртыш» не удался, но в тот период далеко не все зависело от болгарского коуча. Еще два года назад Димитров становился чемпионом в родной стране с «Лудогорцем» и показал, что выигрывать титулы он способен. Кроме того, всегда было известно, что Hero умеет наладить обстановку внутри коллектива и создать правильную атмосферу.

Миодраг Божович