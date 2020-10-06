Текущие события
Футбол. Сборные
7.10
Армения
Албания
Футбол. Сборные
7.10
Кипр
Чехия
Футбол. Сборные
7.10
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
7.10
Эстония
Литва
Футбол. Сборные
7.10
Черногория
Латвия
Футбол. Сборные
7.10
Люксембург
Лихтенштейн
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
20:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны финансовые потери «Барселоны» во время пандемии

Финансовые потери каталонской «Барселоны» в минувшем сезоне составили 100 миллионов евро. Об этом сообщает Forbes.

Наверх
Источник: AFP 2020

В материале отмечается, что речь идет о сумме до налогообложения. На фоне пандемии коронавируса серьезно снизились доходы клуба. В частности, доходы с билетов упали на 24 процента. Чистый долг сине-гранатовых вырос с 217 до 488 миллионов евро.

При этом каталонцы провели неудачный сезон и впервые с 2014 года остались без трофеев.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» с разгромным счетом уступила будущему обладателю кубка мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8.

А после неудачи попытку покинуть клуб предпринял лидер команды Лионель Месси. Также на фоне провала руководство сменило главного тренера сине-гранатовых: вместо Кике Сетьена пост занял бывший игрок сине-гранатовых голландец Рональд Куман.

«Барселона» — один из самых дорогих футбольных клубов Европы. По оценке портала Football Benchmark, каталонцы занимают третье место в рейтинге. Стоимость клуба оценивается в 3,193 миллиарда евро.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Реал» впервые за 40 лет никого не купил летом. Как это возможно
«Локомотив» объявил о переходе экс-форварда «Спартака»
Бразильский футболист перешел из «Спортинга» в «Зенит»
На «Ролан Гаррос» игроки жалуются на симптомы отравления
«Спартак» проиграл в матче КХЛ со счетом 1:7
В «Уфе» опровергли информацию об отставке Евсеева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь