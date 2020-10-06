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21:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ПСВ арендовал полузащитника «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Адриан Файн перешел в ПСВ на правах аренды, сообщает официальный сайт голландского клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа контракта.

21-летний немец в текущем сезоне провел один матч за «Баварию II» в третьей бундеслиге и забил один мяч. В прошлом сезоне он играл в аренде за «Гамбург» (33 матча один гол, четыре голевые передачи).

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