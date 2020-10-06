«Спортинг» арендовал у «Интера» экс-игрока «Локомотива» Жоау Мариу
«Спортинг» взял в аренду у «Интера» полузащитника Жоау Мариу, сообщает официальный сайт клуба.
«Спортинг» взял в аренду у «Интера» полузащитника Жоау Мариу, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение рассчитано на один сезон.
27-летний футболист будет выступать за команду под 17-м номером.
На протяжении прошлого сезона футболист на правах аренды выступал за «Локомотив», в составе которого провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф — РПЛ.