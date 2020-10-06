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6 октября, источник: Спорт-Экспресс

«Спортинг» арендовал у «Интера» экс-игрока «Локомотива» Жоау Мариу

«Спортинг» взял в аренду у «Интера» полузащитника Жоау Мариу, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение рассчитано на один сезон.

27-летний футболист будет выступать за команду под 17-м номером.

На протяжении прошлого сезона футболист на правах аренды выступал за «Локомотив», в составе которого провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф — РПЛ.

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