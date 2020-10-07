Переход Кая Хаверца стал самым дорогим в летнее трансферное окно в АПЛ

По данным источника, «Челси» за его трансфер из «Байера» заплатил € 83 млн евро. На втором месте в списке самых дорогих переходов находится Рубен Диаш, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Бенфике» € 71 млн. Замкнул тройку самых дорогих трансферов Бен Чилуэлл, который обошёлся «Челси» в € 54 млн.