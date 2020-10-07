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09:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Переход Кая Хаверца стал самым дорогим в летнее трансферное окно в АПЛ

Переход атакующего полузащитника Кая Хаверца стал самым дорогим в летнее трансферное окно в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020

По данным источника, «Челси» за его трансфер из «Байера» заплатил € 83 млн евро. На втором месте в списке самых дорогих переходов находится Рубен Диаш, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Бенфике» € 71 млн. Замкнул тройку самых дорогих трансферов Бен Чилуэлл, который обошёлся «Челси» в € 54 млн.

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Челси (Лондон)

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Кай Хаверц («Байер» — «Челси», € 83 млн);
2. Рубен Диаш («Бенфика» — «Манчестер Сити», € 71 млн);
3. Бен Чилуэлл («Лестер» — «Челси», € 54 млн);
4−6. Томас Парти («Атлетико» — «Арсенал», € 49 млн);
4−6. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» — «Челси», € 49 млн);
4−6. Диогу Жота («Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», € 49 млн);
7. Натан Аке («Борнмут» — «Манчестер Сити», € 45 млн);
8. Донни ван де Бек («Аякс» — «Манчестер Юнайтед», € 42 млн);
9. Ферран Торрес («Валенсия» — «Манчестер Сити», € 40 млн);
10. Нелсон Семеду («Барселона» — «Вулверхэмптон», € 39,8 млн).

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