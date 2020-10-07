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10:47 (мск), источник: Газета.Ру

Чемпион мира Гетце продолжит карьеру в Нидерландах

Бывший полузащитник «Баварии» и «Боруссии» Марио Гетце пополнил состав нидерландского ПСВ, сообщает официальный сайт команды.

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Хавбек заключил контракт с командой на два года. Он перешел в ПСВ на правах свободного агента.

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Последним клубом Гетце стала дортмундская «Боруссия», которую он покинул после того, как истек срок соглашения. Стоит отметить, что в прошлом сезоне футболист имел малое количество игровой практики — он сыграл 15 матчей, лишь в пяти из которых вышел на поле с первых минут.

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Вместе со сборной Германии Гетце выиграл чемпионат мира — 2014.

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