Чемпион мира Гетце продолжит карьеру в Нидерландах

Хавбек заключил контракт с командой на два года. Он перешел в ПСВ на правах свободного агента.

Последним клубом Гетце стала дортмундская «Боруссия», которую он покинул после того, как истек срок соглашения. Стоит отметить, что в прошлом сезоне футболист имел малое количество игровой практики — он сыграл 15 матчей, лишь в пяти из которых вышел на поле с первых минут.