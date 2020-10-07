ППСК «Астана» ликвидирован. Что будет с «Астаной» и «Барысом»?
Также в его состав входили БК «Астана» и велокоманда «Астана».
Также в его состав входили БК «Астана» и велокоманда «Астана».
Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана» ликвидирован. Об этом на
«ФНБ “Самрук-Казына” принял решение о ликвидации президентского спортивного клуба “Астана”. Все права и обязательства переходят к фонду
Напомним, в состав ППСК «Астана» входили ФК «Астана», ХК «Барыс», БК «Астана» и велокоманда «Астана». По словам Баталова, все клубы продолжат свою работу.
«Они будут финансироваться напрямую из фонда “Самрук-Казына”. До конца 2020 года будет разработан план мероприятий на 2021 год. Я продолжу курировать спортивное направление в составе
ППСК «Астана» был создан в декабре 2012 года по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева и при финансовой поддержке Фонда «Самрук-Қазына». Его задача заключалась в продвижении имиджа страны в мире спорта и в эффективном управлении спортивными проектами.