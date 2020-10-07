ППСК «Астана» ликвидирован. Что будет с «Астаной» и «Барысом»?

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Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана» ликвидирован. Об этом на пресс-конференции заявил его генеральный директор Аскар Баталов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«ФНБ “Самрук-Казына” принял решение о ликвидации президентского спортивного клуба “Астана”. Все права и обязательства переходят к фонду Samruk-Kazyna Trust. Теперь он будет являться учредителем спортивных клубов. Это решение было принято в целях исключения многоуровневой отчетности, а также исключения дополнительных затрат на содержание административно-управленческого персонала», — заявил Баталов, который отметил, что вопрос отказа от полного финансирования профессионального спорта не стоит.

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Напомним, в состав ППСК «Астана» входили ФК «Астана», ХК «Барыс», БК «Астана» и велокоманда «Астана». По словам Баталова, все клубы продолжат свою работу.

«Они будут финансироваться напрямую из фонда “Самрук-Казына”. До конца 2020 года будет разработан план мероприятий на 2021 год. Я продолжу курировать спортивное направление в составе Samruk-Kazyna Trust в качестве заместителя генерального директора, — сказал Баталов. — Время покажет, какие будут объемы финансирования в дальнейшем. В краткосрочной перспективе вопрос на 2021 год».

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