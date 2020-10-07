Занимался борьбой и хотел стать актером. Несколько фактов о новичке «Кайрата» Алыкулове, организовавшем разгром «Астаны»
Он поучаствовал во всех голах.
Он поучаствовал во всех голах.
В издании Limon.kg вышел материал с интересными фактами о полузащитнике алматинского «Кайрата» Гулжигите Алыкулове.
Так, выяснилось, что отец Гулжигита был юмористом, а мама — домохозяйка. Сам парень занимался дзюдо и борьбой. Его брат также играл в футбол. Еще футболист хотел научиться играть на гитаре и пианино, чтобы стать актером. Вот еще несколько фактов об Алыкулове:
— любимый игрок Гулжигита родом из Кыргызстана, это левый полузащитник Мирлан Мурзаев, на позиции которого он и играл;.
— воспитанник футбольной команды «Дордой», за которую выступал с 2011 по 2017 год;.
— в 2017—2018 годах выступал в системе турецкого клуба «Антальяспор»;.
— в национальной сборной Кыргызстана дебютировал 11 июня 2019 года в матче против Палестины;.
— зарубежная команда, за которую он болеет или следит, это чемпионаты Испании и Англии. В Ла Лиге ему нравится «Барселона», а в АПЛ — «Челси».
Добавим, что в матче КПЛ против «Астаны» Алыкулов поучаствовал во всех трех голах своей команды. Сначала забил, потом отдал голевую передачу на Айбола Абикена, а в третьем голе после прострела Алыкулова Урош Радакович подправил мяч в свои ворота.