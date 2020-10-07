Инсайдер: Пол Эшуорт уволен из «Астаны»

Исполнительный директор ФК «Астана» Пол Эшуорт уволен из клуба. С сентября он также выполнял обязанности главного тренера, но после разгромного поражения в КПЛ от «Кайрата» появилась информация о том, что команда ищет нового тренера. А 7 октября англичанин был уволен и с основной должности. Об этом в своем телеграмм-канале Kozhakhmet_inside сообщил журналист Айдын Кожахмет.