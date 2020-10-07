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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер: Пол Эшуорт уволен из «Астаны»

5 октября его сняли с должности исполняющего обязанности главного тренера.

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Исполнительный директор ФК «Астана» Пол Эшуорт уволен из клуба. С сентября он также выполнял обязанности главного тренера, но после разгромного поражения в КПЛ от «Кайрата» появилась информация о том, что команда ищет нового тренера. А 7 октября англичанин был уволен и с основной должности. Об этом в своем телеграмм-канале Kozhakhmet_inside сообщил журналист Айдын Кожахмет.

Астана (Нур-Султан)

«Пол Эшуорт уволен из “Астаны”. Позавчера его сняли с должности исполняющего обязанности главного тренера, а сегодня и с позиции исполнительного директора», — написал Кожахмет.

Добавим, что, исполняя обязанности главного тренера команды, Эшуорт сначала вылетел из Лиги Европы от скромного клуба из Черногории, а затем со счетом 0:3 проиграл главному конкуренту в борьбе за чемпионство — «Кайрату».

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