Инсайдер: Пол Эшуорт уволен из «Астаны»
5 октября его сняли с должности исполняющего обязанности главного тренера.
5 октября его сняли с должности исполняющего обязанности главного тренера.
Исполнительный директор ФК «Астана» Пол Эшуорт уволен из клуба. С сентября он также выполнял обязанности главного тренера, но после разгромного поражения в КПЛ от «Кайрата» появилась информация о том, что команда ищет нового тренера. А 7 октября англичанин был уволен и с основной должности. Об этом в своем
«Пол Эшуорт уволен из “Астаны”. Позавчера его сняли с должности исполняющего обязанности главного тренера, а сегодня и с позиции исполнительного директора», — написал Кожахмет.
Добавим, что, исполняя обязанности главного тренера команды, Эшуорт сначала вылетел из Лиги Европы от скромного клуба из Черногории, а затем со счетом 0:3 проиграл главному конкуренту в борьбе за чемпионство — «Кайрату».