В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат
Руководство «Барселоны» задумалось над новым урезанием зарплат сотрудников клуба. Об этом сообщает Marca.
Руководство «Барселоны» задумалось над новым урезанием зарплат сотрудников клуба. Об этом сообщает Marca.
Меры коснутся и рядовых сотрудников
6 октября стало известно, что «Барселона» потеряла 100 миллионов евро на фоне пандемии коронавируса в минувшем сезоне. Чистый долг
На фоне финансовых проблем «Барселона» неудачно провела сезон. Впервые с 2014 года клуб остался без трофеев.
В марте стало известно, что игроки «Барселоны» добровольно отказались от 70 процентов зарплаты. Это было сделано в пользу рядовых работников