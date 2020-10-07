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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат

Руководство «Барселоны» задумалось над новым урезанием зарплат сотрудников клуба. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AFP 2020

Меры коснутся и рядовых сотрудников сине-гранатовых, и игроков каталонцев. Футболистов Рональда Кумана попросили выбрать представителя команды для обсуждения данного вопроса.

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6 октября стало известно, что «Барселона» потеряла 100 миллионов евро на фоне пандемии коронавируса в минувшем сезоне. Чистый долг сине-гранатовых вырос с 217 до 488 миллионов евро.

Барселона (Барселона)

На фоне финансовых проблем «Барселона» неудачно провела сезон. Впервые с 2014 года клуб остался без трофеев.

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В марте стало известно, что игроки «Барселоны» добровольно отказались от 70 процентов зарплаты. Это было сделано в пользу рядовых работников сине-гранатовых.

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