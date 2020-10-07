Официально. «Астана» рассталась с Полом Эшуортом

Футбольный клуб «Астана» прекратил сотрудничество с Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам недавнего поражения в КПЛ от «Кайрата» (0:3), а также в целом исходя из неудачного сезона для столичного клуба было принято решение освободить британского специалиста от занимаемых должностей. «Астана» уже ведет поиск нового главного тренера, при этом, вероятно, пост исполнительного директора будет вакантным до конца сезона.