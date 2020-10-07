Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Армения
Албания
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Чехия
Футбол. Сборные
19:00
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Литва
Футбол. Сборные
19:00
Черногория
Латвия
Футбол. Сборные
21:15
Люксембург
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Греция
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Турция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Мексика
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Финляндия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Молдавия
Футбол. Сборные
21:45
Швейцария
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Андорра
Кабо-Верде
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Испания
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Украина
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Официально. «Астана» рассталась с Полом Эшуортом

В клубе он занимал должности исполняющего обязанности главного тренера и исполнительного директора.

Наверх

Футбольный клуб «Астана» прекратил сотрудничество с Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана (Нур-Султан)

По итогам недавнего поражения в КПЛ от «Кайрата» (0:3), а также в целом исходя из неудачного сезона для столичного клуба было принято решение освободить британского специалиста от занимаемых должностей. «Астана» уже ведет поиск нового главного тренера, при этом, вероятно, пост исполнительного директора будет вакантным до конца сезона.

Эшуорт работал в «Астане» с января 2019 года. Добавим, что в роли исполняющего обязанности главного тренера британец вылетел из Лиги Европы от черногорской «Будучности», а также не добился положительных результатов в нескольких матчах КПЛ-2020, включая важнейшую игру против «Кайрата».

Читайте также
"Ситуация остается напряженной". В Минздраве ответили на вопрос о возобновлении чемпионатов Казахстана
Последние приготовления. Главные трансферы европейских клубов
«Торонто» выбрал российского форварда под 15-м номером на драфте
«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца под 1-м номером драфта НХЛ
«Готов был сесть в тюрьму»: Хабиб вспомнил победу над Конором
В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат
Черчесов: Сборная России выполнила тренировочный план
Миранчук вошел в заявку «Аталанты» на Лигу чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь