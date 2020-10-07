Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Армения
Албания
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Чехия
Футбол. Сборные
19:00
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Литва
Футбол. Сборные
19:00
Черногория
Латвия
Футбол. Сборные
21:15
Люксембург
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Греция
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Турция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Мексика
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Финляндия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Молдавия
Футбол. Сборные
21:45
Швейцария
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Андорра
Кабо-Верде
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Испания
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Украина
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Эффект Шпилевского. «Актобе» может возглавить молодой специалист

Он станет третьим тренером клуба в этом году.

Наверх

Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, ФК «Актобе» в поиске нового главного тренера нацелен на подписание молодого специалиста. Клуб рассматривает ряд кандидатур.

По информации источника, близкого к ситуации, руководство «Актобе» не рассматривает в качестве главного тренера Виктора Кумыкова. Информация об интересе к российскому специалисту, работавшему со многими клубами КПЛ появилась накануне. Сейчас Кумыков, покинувший в сентябре клуб из Узбекистана «Андижан», находится без работы.

Как отмечает источник, скорее всего «Актобе» возглавит молодой специалист вроде Алексея Шпилевского (наставнику «Кайрата» 32 года). Пока неизвестно, будет ли им казахстанец или иностранный тренер.

Отметим, в нынешнем году с «Актобе» работали два специалиста. В феврале, после первых сборов клуб попрощался с российским наставником Владимиром Маминовым. Следующим главным тренером команды стал другой россиянин Алексей Петрушин.

Под руководством Петрушина «красно-белые» начали сезон в первой лиге. При нем «Актобе» сыграл три матча, выиграв один из них и два завершив вничью. После этого россиянин покинул расположение клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По итогам первого круга «Актобе» лидирует в таблице первой конференции, набрав 14 очков.

"Ситуация остается напряженной". В Минздраве ответили на вопрос о возобновлении чемпионатов Казахстана
Последние приготовления. Главные трансферы европейских клубов
«Торонто» выбрал российского форварда под 15-м номером на драфте
«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца под 1-м номером драфта НХЛ
«Готов был сесть в тюрьму»: Хабиб вспомнил победу над Конором
В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат
Черчесов: Сборная России выполнила тренировочный план
Миранчук вошел в заявку «Аталанты» на Лигу чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь