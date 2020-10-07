Эффект Шпилевского. «Актобе» может возглавить молодой специалист

Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, ФК «Актобе» в поиске нового главного тренера нацелен на подписание молодого специалиста. Клуб рассматривает ряд кандидатур.

По информации источника, близкого к ситуации, руководство «Актобе» не рассматривает в качестве главного тренера Виктора Кумыкова. Информация об интересе к российскому специалисту, работавшему со многими клубами КПЛ появилась накануне. Сейчас Кумыков, покинувший в сентябре клуб из Узбекистана «Андижан», находится без работы.

Как отмечает источник, скорее всего «Актобе» возглавит молодой специалист вроде Алексея Шпилевского (наставнику «Кайрата» 32 года). Пока неизвестно, будет ли им казахстанец или иностранный тренер.

Отметим, в нынешнем году с «Актобе» работали два специалиста. В феврале, после первых сборов клуб попрощался с российским наставником Владимиром Маминовым. Следующим главным тренером команды стал другой россиянин Алексей Петрушин.

Под руководством Петрушина «красно-белые» начали сезон в первой лиге. При нем «Актобе» сыграл три матча, выиграв один из них и два завершив вничью. После этого россиянин покинул расположение клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.