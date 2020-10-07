Человек-гол из «Ордабасы», разрушитель из «Кайрата» и стена «Кайсара». Как выглядит топ-7 лучших игроков КПЛ прямо сейчас
В списке несколько игроков алматинского клуба.
В списке несколько игроков алматинского клуба.
По итогам первого круга сразу несколько игроков клубов КПЛ-2020 заявили о себе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках, ярко проявивших себя в первой части чемпионата, и объясняет, почему они прямо сейчас являются топовыми.
Жоао Пауло («Ордабасы»).
Форвард «Ордабасы», вне всяких сомнений, самая заметная фигура своего клуба и всего сезона. Пауло в последних восьми матчах забил семь голов, порой в одиночку решая исход того или иного поединка.
Сложно представить, какую игру демонстрировал бы «Ордабасы», не будь в его составе бразильца в столь превосходной форме. На перерыв команда ушла на четвертом месте в турнирной таблице.
Вагнер Лав («Кайрат»).
Форвард «Кайрата», благодаря тому, что решил продолжить карьеру в Казахстане, стал одним из главных ньюсмейкеров в постсоветском футбольном сообществе.
Бразилец подтверждает свой класс, пошумев в Лиге Европы (три мяча), и включился в гонку бомбардиров КПЛ-2020. Сейчас на его счету четыре гола, что вывело Лава в пятерку самых метких игроков чемпионата. Для «Кайрата» это не только маркетинговая выгода с точки зрения узнаваемости клуба, но и несомненное усиление атаки.
Азат Нургалиев («Тобол»).
«Тобол» по потерянным очкам опережает «Астану». В целом клуб из Костаная показывал разные матчи по ходу дистанции, выиграв половину из них. Лидером команды является Нургалиев, который в ряде встреч выводил команду с капитанской повязкой, и, заметим, по праву. На счету 34-летнего полузащитника четыре гола в одиннадцати матчах — почти треть забитых мячей от общего количества голов клуба, который огорчал соперников 14 раз.
Нургалиев не первый сезон играет ключевую роль в разных клубах, где он выступал ранее. Помимо «Тобола», это «Ордабасы» и «Астана».
Абат Аймбетов («Кайрат»).
Аймбетов зимой присоединился к «Кайрату», став сезоном ранее самым результативным казахстанцем в КПЛ в составе «Актобе» — 16 голов.
Форвард сборной Казахстана выполняет голевой план, отличившись уже шесть раз, и уступает в гонке бомбардиров лишь Жоао Пауло.
Яцек Гуральски («Кайрат»).
Приобретение этого опорника «Кайратом» называют одним из самых топовых в КПЛ за последние годы. Полузащитник сборной Польши сполна оправдывает эти определения. Поляк является становым хребтом игры алматинцев, представ образцовым разрушителем в центре поля. Он настолько четко вписался в игру, что ему даже не нужен напарник в опорной зоне — Абикен отправлен на правый фланг полузащиты.
Сейчас невозможно вообразить, что делал бы Алексей Шпилевский без Гуральски.
Гулжигит Алыкулов («Кайрат»).
Полузащитник сборной Кыргызстана в минувшем сезоне зарекомендовал себя в белорусском «Немане». Игрок подчеркивал, что перейдет в более сильный чемпионат, и даже ездил на просмотр в Восточную Европу. В итоге Алыкулов оказался в «Кайрате».
Его час пробил в недавней игре с «Астаной», где Алыкулов отметился голом и поучаствовал в двух других результативных атаках, закрепив себя в списке топов.
Александр Заруцкий («Кайсар»).
Кызылординский «Кайсар» пока является самым дисциплинированным в КПЛ с точки зрения обороны. Клуб пропустил всего семь мячей в 11 матчах. Большой вклад в эти показатели внес Заруцкий — единственный голкипер в данном списке, который принял участие в девяти встречах, из них он в четырех сыграл на ноль. При нем команда одержала три победы, три встречи свела вничью и три проиграла.
Напомним, после 12 туров лидером является «Кайрат» — 29 очков. «Астана» занимает второе место, набрав 21 балл. «Тобол» расположился на третьей строчке с 20 очками, но у костанайцев на один матч меньше чем у «Астаны».