Человек-гол из «Ордабасы», разрушитель из «Кайрата» и стена «Кайсара». Как выглядит топ-7 лучших игроков КПЛ прямо сейчас

По итогам первого круга сразу несколько игроков клубов КПЛ-2020 заявили о себе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках, ярко проявивших себя в первой части чемпионата, и объясняет, почему они прямо сейчас являются топовыми.

Жоао Пауло («Ордабасы»).

Форвард «Ордабасы», вне всяких сомнений, самая заметная фигура своего клуба и всего сезона. Пауло в последних восьми матчах забил семь голов, порой в одиночку решая исход того или иного поединка.

Сложно представить, какую игру демонстрировал бы «Ордабасы», не будь в его составе бразильца в столь превосходной форме. На перерыв команда ушла на четвертом месте в турнирной таблице.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Вагнер Лав («Кайрат»).

Форвард «Кайрата», благодаря тому, что решил продолжить карьеру в Казахстане, стал одним из главных ньюсмейкеров в постсоветском футбольном сообществе.

Бразилец подтверждает свой класс, пошумев в Лиге Европы (три мяча), и включился в гонку бомбардиров КПЛ-2020. Сейчас на его счету четыре гола, что вывело Лава в пятерку самых метких игроков чемпионата. Для «Кайрата» это не только маркетинговая выгода с точки зрения узнаваемости клуба, но и несомненное усиление атаки.

Азат Нургалиев («Тобол»).

«Тобол» по потерянным очкам опережает «Астану». В целом клуб из Костаная показывал разные матчи по ходу дистанции, выиграв половину из них. Лидером команды является Нургалиев, который в ряде встреч выводил команду с капитанской повязкой, и, заметим, по праву. На счету 34-летнего полузащитника четыре гола в одиннадцати матчах — почти треть забитых мячей от общего количества голов клуба, который огорчал соперников 14 раз.

Нургалиев не первый сезон играет ключевую роль в разных клубах, где он выступал ранее. Помимо «Тобола», это «Ордабасы» и «Астана».

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Абат Аймбетов («Кайрат»).

Аймбетов зимой присоединился к «Кайрату», став сезоном ранее самым результативным казахстанцем в КПЛ в составе «Актобе» — 16 голов.

Форвард сборной Казахстана выполняет голевой план, отличившись уже шесть раз, и уступает в гонке бомбардиров лишь Жоао Пауло.

Яцек Гуральски («Кайрат»).

Приобретение этого опорника «Кайратом» называют одним из самых топовых в КПЛ за последние годы. Полузащитник сборной Польши сполна оправдывает эти определения. Поляк является становым хребтом игры алматинцев, представ образцовым разрушителем в центре поля. Он настолько четко вписался в игру, что ему даже не нужен напарник в опорной зоне — Абикен отправлен на правый фланг полузащиты.

Сейчас невозможно вообразить, что делал бы Алексей Шпилевский без Гуральски.

Гулжигит Алыкулов («Кайрат»).

Полузащитник сборной Кыргызстана в минувшем сезоне зарекомендовал себя в белорусском «Немане». Игрок подчеркивал, что перейдет в более сильный чемпионат, и даже ездил на просмотр в Восточную Европу. В итоге Алыкулов оказался в «Кайрате».

Его час пробил в недавней игре с «Астаной», где Алыкулов отметился голом и поучаствовал в двух других результативных атаках, закрепив себя в списке топов.

Александр Заруцкий («Кайсар»).

Кызылординский «Кайсар» пока является самым дисциплинированным в КПЛ с точки зрения обороны. Клуб пропустил всего семь мячей в 11 матчах. Большой вклад в эти показатели внес Заруцкий — единственный голкипер в данном списке, который принял участие в девяти встречах, из них он в четырех сыграл на ноль. При нем команда одержала три победы, три встречи свела вничью и три проиграла.