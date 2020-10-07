Мохамед Салах спас бездомного от хулиганов

Инцидент случился 28 сентября, когда египтянин ехал с матча своей команды против лондонского «Арсенала». Нападающий увидел, как подростки-хулиганы оскорбляют бездомного и не смог пройти мимо. Салах отогнал нарушителей спокойствия, после чего пожертвовал пострадавшему 100 фунтов.