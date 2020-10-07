Мохамед Салах спас бездомного от хулиганов
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах вступился за бездомного, на которого могли напасть хулиганы, сообщает The Sun.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах вступился за бездомного, на которого могли напасть хулиганы, сообщает The Sun.
Инцидент случился 28 сентября, когда египтянин ехал с матча своей команды против лондонского «Арсенала». Нападающий увидел, как
В текущем сезоне английской