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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мохамед Салах спас бездомного от хулиганов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах вступился за бездомного, на которого могли напасть хулиганы, сообщает The Sun.

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Инцидент случился 28 сентября, когда египтянин ехал с матча своей команды против лондонского «Арсенала». Нападающий увидел, как подростки-хулиганы оскорбляют бездомного и не смог пройти мимо. Салах отогнал нарушителей спокойствия, после чего пожертвовал пострадавшему 100 фунтов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ливерпуль (Ливерпуль)

В текущем сезоне английской премьер-лиги Мохамед Салах провел 4 матча, в которых отметился 5 голами.

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