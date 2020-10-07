Минус 45 миллионов и трансферный бан. Хорватский футболист через ФИФА выиграл дело против «Кайсара»
Он отказался пойти на понижение зарплаты.
Он отказался пойти на понижение зарплаты.
Как сообщил в своем
Весной во время карантина Пешич отказался идти на понижение зарплаты, за что клуб разорвал с ним контракт. Но футболист нанял адвокатов, подал жалобу в ФИФА и выиграл дело. «Кайсару» также грозит запрет на трансферы.
И это не все. Как пишет Кожахмет, аналогичные дела еще двух бывших игроков «Кайсара» ждут своего решения. Жалобы подали защитник Алексей Шумских и голкипер Александр Григоренко. У Шумских ситуация схожа с Пешичем, а Григоренко ушел по решению главного тренера Стойчо Младенова.
Об уходе из «Кайсара» Пешич объявил 15 мая. За команду Младенова он успел сыграть в трех официальных матчах.
Дл Пешича «Кайсар» стал второй командой в КПЛ. В 2019 году он выступал за «Шахтер», в котором провел 33 матча в чемпионате и забил восемь голов.