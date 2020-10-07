Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Армения
Албания
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Чехия
Футбол. Сборные
19:00
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Литва
Футбол. Сборные
19:00
Черногория
Латвия
Футбол. Сборные
21:15
Люксембург
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Греция
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Турция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Мексика
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Финляндия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Молдавия
Футбол. Сборные
21:45
Швейцария
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Андорра
Кабо-Верде
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Испания
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Украина
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
13:19 (мск), источник: Vesti.kz

«“Астана”? Мне было бы интересно». Кумыков — о предложениях из Казахстана и борьбе за титул КПЛ

Последний казахстанский клуб, в котором он работал, был «Атырау».

Наверх

Один из самых успешных тренеров в истории казахстанского футбола Виктор Кумыков в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, обращались ли к нему с предложением из «Астаны», а также высказал свое мнение об игре «Кайрата» в нынешнем сезоне. В сентябре 2020 года российский специалист покинул клуб из Узбекистана «Андижан».

— Виктор Балютович, правда ли, что к вам проявили интерес сразу несколько казахстанских клубов, включая «Астану»?

— По «Астане» я ничего такого не слышал, я сейчас нахожусь дома, из столичного клуба со мной никто не связывался.

Астана (Нур-Султан)

— Потенциально вам интересно поработать в таком клубе?

— Конечно, мне было бы интересно. Мне любая работа интересна, если поступает предложение, я практически никогда не отказываюсь. У меня были разные ситуации в карьере — и от вылетов спасал, и за медали боролся, поэтому я открыт к предложениям.

— Но положение в «Астане» крайне сложное, даже если абстрагироваться от того, поступит вам предложение или нет, вы согласны, что сейчас любому тренеру в этот период будет там тяжело?

— В «Кайсаре» у меня, казалось, была безвыходная ситуация, в «Атырау» тоже, в «Шахтере» был момент. Сложности приходят и уходят, футбол будет всегда, и «Астана» тоже переживет этот момент.

— «Астане» по силам исправить ситуацию за два месяца и финишировать в чемпионате на хорошей позиции?

— Конечно, там всего восемь очков, есть очная игра с «Кайратом», все может быть. Я не считаю, что «Кайрат» уже чемпион, Лига Европы показала, что у них тоже не все нормально.

— Но такого сопротивления в Казахстане «Кайрат» не испытывает?

— Да, согласен, их соперникам не хватает стабильности. «Кайрат» не сильнейший по игре, просто у них есть та самая стабильность.

Напомним, что сегодня, 7 октября, «Астана» прекратила сотрудничество с Полом Эшуортом, который занимал посты исполняющего обязанности главного тренера и исполнительного директора. На данный момент действующий чемпион Казахстана ведет поиск нового наставника.

Читайте также
"Ситуация остается напряженной". В Минздраве ответили на вопрос о возобновлении чемпионатов Казахстана
Последние приготовления. Главные трансферы европейских клубов
«Торонто» выбрал российского форварда под 15-м номером на драфте
«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца под 1-м номером драфта НХЛ
«Готов был сесть в тюрьму»: Хабиб вспомнил победу над Конором
В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат
Черчесов: Сборная России выполнила тренировочный план
Миранчук вошел в заявку «Аталанты» на Лигу чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь