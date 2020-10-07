«“Астана”? Мне было бы интересно». Кумыков — о предложениях из Казахстана и борьбе за титул КПЛ
Последний казахстанский клуб, в котором он работал, был «Атырау».
Последний казахстанский клуб, в котором он работал, был «Атырау».
Один из самых успешных тренеров в истории казахстанского футбола Виктор Кумыков в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, обращались ли к нему с предложением из «Астаны», а также высказал свое мнение об игре «Кайрата» в нынешнем сезоне. В сентябре 2020 года российский специалист покинул клуб из Узбекистана «Андижан».
— Виктор Балютович, правда ли, что к вам проявили интерес сразу несколько казахстанских клубов, включая «Астану»?
— По «Астане» я ничего такого не слышал, я сейчас нахожусь дома, из столичного клуба со мной никто не связывался.
— Потенциально вам интересно поработать в таком клубе?
— Конечно, мне было бы интересно. Мне любая работа интересна, если поступает предложение, я практически никогда не отказываюсь. У меня были разные ситуации в карьере — и от вылетов спасал, и за медали боролся, поэтому я открыт к предложениям.
— Но положение в «Астане» крайне сложное, даже если абстрагироваться от того, поступит вам предложение или нет, вы согласны, что сейчас любому тренеру в этот период будет там тяжело?
— В «Кайсаре» у меня, казалось, была безвыходная ситуация, в «Атырау» тоже, в «Шахтере» был момент. Сложности приходят и уходят, футбол будет всегда, и «Астана» тоже переживет этот момент.
— «Астане» по силам исправить ситуацию за два месяца и финишировать в чемпионате на хорошей позиции?
— Конечно, там всего восемь очков, есть очная игра с «Кайратом», все может быть. Я не считаю, что «Кайрат» уже чемпион, Лига Европы показала, что у них тоже не все нормально.
— Но такого сопротивления в Казахстане «Кайрат» не испытывает?
— Да, согласен, их соперникам не хватает стабильности. «Кайрат» не сильнейший по игре, просто у них есть та самая стабильность.
Напомним, что сегодня, 7 октября, «Астана» прекратила сотрудничество с Полом Эшуортом, который занимал посты исполняющего обязанности главного тренера и исполнительного директора. На данный момент действующий чемпион Казахстана ведет поиск нового наставника.