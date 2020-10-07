«Астана» сделала заявление по уходу Эшуорта и новому главному тренеру
С ним северяне вылетели из Лиги Европы.
С ним северяне вылетели из Лиги Европы.
Футбольный клуб «Астана» на своем официальном сайте прокомментировал расставание с Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.
«По соглашению сторон было принято решение о прекращении действия трудового договора исполнительного директора “Астаны” Пола Эшуорта. Пол работал в столичном клубе с 2019 года на должности исполнительного директора, последний месяц исполнял обязанности главного тренера. В этот период команда сумела дважды завоевать Суперкубок Казахстана, выиграть чемпионат, а также выйти в группу Лиги Европы, где был обыгран “Манчестер Юнайтед”. Футбольный клуб “Астана” благодарит мистера Эшуорта за проделанную работу и вклад в успех столичного клуба. В данный момент активно ведется работа по поиску нового главного тренера», — говорится в сообщении клуба.
Добавим, что в роли исполняющего обязанности главного тренера британец вылетел из Лиги Европы от черногорской «Будучности», а также не добился положительных результатов в нескольких матчах КПЛ-2020, включая важнейшую игру против «Кайрата».