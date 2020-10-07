«Астана» сделала заявление по уходу Эшуорта и новому главному тренеру

«По соглашению сторон было принято решение о прекращении действия трудового договора исполнительного директора “Астаны” Пола Эшуорта. Пол работал в столичном клубе с 2019 года на должности исполнительного директора, последний месяц исполнял обязанности главного тренера. В этот период команда сумела дважды завоевать Суперкубок Казахстана, выиграть чемпионат, а также выйти в группу Лиги Европы, где был обыгран “Манчестер Юнайтед”. Футбольный клуб “Астана” благодарит мистера Эшуорта за проделанную работу и вклад в успех столичного клуба. В данный момент активно ведется работа по поиску нового главного тренера», — говорится в сообщении клуба.