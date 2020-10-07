Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Армения
Албания
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Чехия
Футбол. Сборные
19:00
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Литва
Футбол. Сборные
19:00
Черногория
Латвия
Футбол. Сборные
21:15
Люксембург
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Греция
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Турция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Мексика
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Финляндия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Молдавия
Футбол. Сборные
21:45
Швейцария
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Андорра
Кабо-Верде
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Испания
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Украина
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
13:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сделала заявление по уходу Эшуорта и новому главному тренеру

С ним северяне вылетели из Лиги Европы.

Наверх

Футбольный клуб «Астана» на своем официальном сайте прокомментировал расставание с Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.

Астана (Нур-Султан)

«По соглашению сторон было принято решение о прекращении действия трудового договора исполнительного директора “Астаны” Пола Эшуорта. Пол работал в столичном клубе с 2019 года на должности исполнительного директора, последний месяц исполнял обязанности главного тренера. В этот период команда сумела дважды завоевать Суперкубок Казахстана, выиграть чемпионат, а также выйти в группу Лиги Европы, где был обыгран “Манчестер Юнайтед”. Футбольный клуб “Астана” благодарит мистера Эшуорта за проделанную работу и вклад в успех столичного клуба. В данный момент активно ведется работа по поиску нового главного тренера», — говорится в сообщении клуба.

Добавим, что в роли исполняющего обязанности главного тренера британец вылетел из Лиги Европы от черногорской «Будучности», а также не добился положительных результатов в нескольких матчах КПЛ-2020, включая важнейшую игру против «Кайрата».

Читайте также
"Ситуация остается напряженной". В Минздраве ответили на вопрос о возобновлении чемпионатов Казахстана
Последние приготовления. Главные трансферы европейских клубов
«Торонто» выбрал российского форварда под 15-м номером на драфте
«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца под 1-м номером драфта НХЛ
«Готов был сесть в тюрьму»: Хабиб вспомнил победу над Конором
В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат
Черчесов: Сборная России выполнила тренировочный план
Миранчук вошел в заявку «Аталанты» на Лигу чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь