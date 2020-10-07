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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черышев: Решил остаться в «Валенсии» после знакомства с главным тренером

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заявил, что вокруг него были разговоры о возможном переходе в российский клуб, но в испанской команде хорошая атмосфера, и после разговора с тренером он принял решение остаться.

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Источник: AFP 2020

Хавьер Грасия был назначен на должность главного тренера «Валенсии» в июле. Ранее в СМИ сообщалось, что 29-летний российский футболист получал выгодное с финансовой точки зрения предложение от «Краснодара».

Валенсия (Валенсия)

«Разговоры были, — ответил Черышев на пресс-конференции на вопрос, допускает ли он возвращение в Россию. — Я хотел принять решение после знакомства с новым тренером, который пришел в команду. Атмосфера была очень хорошая, и я решил остаться в клубе. Команда сейчас работает на позитиве, меня все устраивает».

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«Я не был доволен в прошлом году, потому что получал мало игрового времени. Но в этом году меня все устраивает, мне нравится работа, которую мы проводим. А то, что вокруг, не от меня зависит. Мое дело — играть в футбол. А эти посторонние разговоры меня не должны волновать», — добавил полузащитник.

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