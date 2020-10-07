Черышев: Решил остаться в «Валенсии» после знакомства с главным тренером

«Разговоры были, — ответил Черышев на пресс-конференции на вопрос, допускает ли он возвращение в Россию. — Я хотел принять решение после знакомства с новым тренером, который пришел в команду. Атмосфера была очень хорошая, и я решил остаться в клубе. Команда сейчас работает на позитиве, меня все устраивает».

«Я не был доволен в прошлом году, потому что получал мало игрового времени. Но в этом году меня все устраивает, мне нравится работа, которую мы проводим. А то, что вокруг, не от меня зависит. Мое дело — играть в футбол. А эти посторонние разговоры меня не должны волновать», — добавил полузащитник.