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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

19-летний футболист сборной Казахстана рассказал о предложениях от «Ромы», «Бетиса» и «Спортинга»

Также его просматривал «Штутгарт».

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Казахстанский полузащитник Дмитрий Бачек в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, какие предложения он получал до подписания контракта с испанским клубом «Побленсе». 19-летний игрок молодежной сборной Казахстана является воспитанником карагандинского «Шахтера».

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«Из тех предложений, которые я видел в письменном виде и те, с которыми общался лично, могу сказать, а остальные надо уточнять у агентов. Они отсеивали, выбирали и до меня доходило не все. Летом 2019 года были “Рома” и “Торино”, польский клуб “Термалика” и словацкая “Нитра”. Осенью того же года — испанские “Бетис Б” и “Херена”, также приглашали на просмотр португальские “Спортинг” (U-19), “Брага Б” и латвийская “Валмиера”. В январе 2020 года выходили белорусский БАТЭ и хорватский “Хайдук”, а также “Смолевичи” (Беларусь) и “Локомотив Пловдив” (Болгария). Это то, что я видел и с кем общался. Остальное надо уточнять у агентов. Касательно “Штутгарта” и немецких скаутов. Они не только меня просматривали. Насколько я знаю, это был проект агентства, с которым я сотрудничаю по поднятию имиджа казахстанского футбола, и они выбрали четверых футболистов для трудоустройства в топ-чемпионаты», — отметил 19-летний игрок.

Напомним, что о переходе Бачека испанский клуб «Побленсе» объявил на этой неделе. Новая команда казахстанца представляет город Ла-Пуэбла автономного сообщества Балеарские острова. Основан в 1935 году. Клуб выступает в Сегунде Б и никогда не играл в Примере.

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