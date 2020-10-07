19-летний футболист сборной Казахстана рассказал о предложениях от «Ромы», «Бетиса» и «Спортинга»
Также его просматривал «Штутгарт».
Также его просматривал «Штутгарт».
Казахстанский полузащитник Дмитрий Бачек в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, какие предложения он получал до подписания контракта с испанским клубом «Побленсе». 19-летний игрок молодежной сборной Казахстана является воспитанником карагандинского «Шахтера».
«Из тех предложений, которые я видел в письменном виде и те, с которыми общался лично, могу сказать, а остальные надо уточнять у агентов. Они отсеивали, выбирали и до меня доходило не все. Летом 2019 года были “Рома” и “Торино”, польский клуб “Термалика” и словацкая “Нитра”. Осенью того же года — испанские “Бетис Б” и “Херена”, также приглашали на просмотр португальские “Спортинг” (U-19), “Брага Б” и латвийская “Валмиера”. В январе 2020 года выходили белорусский БАТЭ и хорватский “Хайдук”, а также “Смолевичи” (Беларусь) и “Локомотив Пловдив” (Болгария). Это то, что я видел и с кем общался. Остальное надо уточнять у агентов. Касательно “Штутгарта” и немецких скаутов. Они не только меня просматривали. Насколько я знаю, это был проект агентства, с которым я сотрудничаю по поднятию имиджа казахстанского футбола, и они выбрали четверых футболистов для трудоустройства в
Напомним, что о переходе Бачека испанский клуб «Побленсе» объявил на этой неделе. Новая команда казахстанца представляет город