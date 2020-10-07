19-летний футболист сборной Казахстана рассказал о предложениях от «Ромы», «Бетиса» и «Спортинга»

«Из тех предложений, которые я видел в письменном виде и те, с которыми общался лично, могу сказать, а остальные надо уточнять у агентов. Они отсеивали, выбирали и до меня доходило не все. Летом 2019 года были “Рома” и “Торино”, польский клуб “Термалика” и словацкая “Нитра”. Осенью того же года — испанские “Бетис Б” и “Херена”, также приглашали на просмотр португальские “Спортинг” (U-19), “Брага Б” и латвийская “Валмиера”. В январе 2020 года выходили белорусский БАТЭ и хорватский “Хайдук”, а также “Смолевичи” (Беларусь) и “Локомотив Пловдив” (Болгария). Это то, что я видел и с кем общался. Остальное надо уточнять у агентов. Касательно “Штутгарта” и немецких скаутов. Они не только меня просматривали. Насколько я знаю, это был проект агентства, с которым я сотрудничаю по поднятию имиджа казахстанского футбола, и они выбрали четверых футболистов для трудоустройства в топ-чемпионаты», — отметил 19-летний игрок.