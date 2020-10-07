Старридж, Гарай, Манджукич. Из свободных агентов сейчас можно составить целую сборную
Трансферное окно в Европе закрылось, но этих парней еще можно подписать.
Трансферное окно в Европе закрылось, но этих парней еще можно подписать.
Рынок засыпает, просыпаются свободные агенты — неписаный закон футбола. После закрытия трансферного окна футболистов, у которых на тот момент не было контрактов, все еще можно подписывать. И таких игроков всегда в избытке.
Антон Митрюшкин
Возраст: 24 года.
Оценочная стоимость*: €1,8 млн.
Последние годы воспитанник московского «Спартака» и творец победы юношеской сборной России на чемпионате Европы U-17 играл за швейцарский «Сьон», в котором даже был капитаном. В конце этого сезона Антон покинул команду по финансовыми причинам — клуб больше не тянул зарплату футболиста. Митрюшкин побывал на просмотре в «Монако», но контракт не подписал. Ходили слухи про вариант с «Монпелье», но до подписания соглашения пока так и не дошло.
Квадво Асамоа
Возраст: 31 год.
Оценочная стоимость: €4 млн.
После перехода из «Ювентуса» в «Интер» дела у Асамоа пошли было на лад, но с приходом в клуб Антонио Конте и на фоне травмы колена в начале прошлого сезона универсал плотно присел на скамейку. Клуб пытался продать игрока до последнего дня трансферного окна, но безрезультатно. В итоге Квадво отпустили свободным агентом.
Эсекьель Гарай
Возраст: 33 года.
Оценочная стоимость: €4,8 млн.
Хорошо знакомый по выступлениям за «Зенит» аргентинский защитник не смог продлить контракт с «Валенсией» по ходу прошедшего сезона
Роман Нойштедтер.
Возраст: 32 года.
Оценочная стоимость: €1,2 млн.
По окончании прошедшего сезона московское «Динамо» приняло решение не продлевать контракт с Нойштедтером. Несмотря на отсутствие игровой практики, Станислав Черчесов вызывал Романа в сборную России. Сейчас, правда, Нойштедтер остался за бортом национальной команды — ему важнее найти себе новый клуб. Российский паспорт и умение играть на нескольких позициях — серьезное подспорье.
Натаниэль Клайн.
Возраст: 29 лет.
Оценочная стоимость: €8 млн.
Бывший защитник «Ливерпуля», которого Клопп некогда называл «Машиной» — самый дорогой свободный агент на данный момент. Проблема в том, что с сезона 2018/19 он не провел ни одного матча. Все началось с травмы, которая дала шанс Тренту
Марио Манджукич.
Возраст: 34 года.
Оценочная стоимость: €4 млн.
Экстренно покинув «Ювентус» в январе этого года, Марио отправился в короткий трип в Катар — в «Аль-Духаиль». Но и там нормально поиграть не дали — пандемия и пауза в сезоне. Проведя всего семь игр за новую команду, Марио снова вышел на рынок. В сентябре игрок был близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом», но железнодорожники все же решили отказаться от рискованной затеи. Или не сумели договориться по финансам, что ближе к правде.
Джек Уилшир.
Возраст: 28 лет.
Оценочная стоимость: €4,8 млн.
«Вест Хэм» сильно прогадал с подписанием одного из самых талантливых английских игроков своего поколения. За два года в команде Уилшир провел всего 19 матчей и почти не отличился результативными действиями. Клуб до последнего пытался трудоустроить футболиста, но
Хатем Бен Арфа.
Возраст: 33 года.
Оценочная стоимость: €4 млн.
Француз марокканского происхождения, похоже, так навсегда и останется молодым и перспективным. Надежда на прорыв в конце карьеры вернулась, когда он ушел из «ПСЖ» в «Ренн» и выдал отличный сезон 2018/19, но потом опять начались неприятности. Хатем покинул клуб, полгода искал новый, а в «Вальядолиде» провалился вместе со всей командой. Отчасти заиграть помешала травма спины, отчасти — сложный характер.
Дэнни Уэлбек.
Возраст: 29 лет.
Оценочная стоимость: €5,5 млн.
Карьера Уэлбека пошла на спад после трансфера из «МЮ» в «Арсенал». В итоге Дэнни покинул «канониров» как свободный агент и подписал выгодный контракт с «Уотфордом». Но и там Уэлбек не смог задержаться надолго. Клуб не потянул такую дорогую и такую бесполезную роскошь: в последний день трансферного окна стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Теперь Дэнни снова на рынке, но его потенциальная зарплата сильно упала.
Даниэл Старридж.
Возраст: 31 год.
Оценочная стоимость: €8 млн.
У бывшего форварда «Ливерпуля», пожалуй, самая интересная история среди всех свободных агентов. Из Англии он уехал после обвинений в ставках на собственный трансфер и переход другого игрока в «Севилью». Сначала Старриджа отстранила английская федерация футбола, и он отправился в турецкий «Трабзонспор». Потом ФИФА ужесточила наказание, дисквалифицировала игрока до 17 июля этого года и распространила действие бана на весь мир. Футболисту пришлось расторгнуть контракт с турецким клубом, отказавшись от всех выплат за досрочный разрыв. Теперь он уже может играть, но найти новую команду — проблема. Слухов много, но пока ничего серьезного.
Алешандре Пато.
Возраст: 31 год.
Оценочная стоимость: €4,8 млн.
Как убить карьеру, если тебя называют новым Пеле и прочат величие? Очень просто — замутить с владелицей клуба, почувствовать безнаказанность и начать гулять по ночным заведениям, махнуть в Китай на заработки. И вот тебе уже 31 год, и ты — безработный в Бразилии. Все это об Алешандре Пато. Правда, в последнем сезоне форвард вроде взялся за голову и неплохо отыграл за «Сан-Паулу» — 13 игр, 4 гола и 1 ассист в этом календарном году. Но контракт истек, и бразилец снова ищет новый клуб. Ходят слухи даже о переговорах с киевским «Динамо».
* — по данным Transfermarkt.
Степан Чаушьян