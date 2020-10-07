Стал известен второй кандидат на пост главного тренера «Астаны»

Источник: komandaonline.com

«Если вы сейчас стоите, то лучше присядьте. Потому что я чуть не упал, когда узнал это… Итак, Михаил Гурман обзванивал бывших руководителей «Тобола» и «Иртыша», собирал информацию по Вячеславу Грозному. Украинский специалист тоже входит в шорт-лист «Астаны», — написал он.

64-летний Грозный известен казахстанским болельщикам по работе в «Шахтере», «Иртыше» и «Тоболе».

Ранее сообщалось, что «Астана» присматривается к казахстанскому тренеру Владимиру Чебурину, добившемуся серьезных успехов с литовской «Судувой».

При этом 57-летний россиянин Виктор Кумыков, также имеющий опыт работы в КПЛ, заявил, что ему было бы интересно возглавить «Астану», но из стана северян с ним никто не связывался.