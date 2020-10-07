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17:35 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен второй кандидат на пост главного тренера «Астаны»

Украинец Вячеслав Грозный рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера ФК «Астана». Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

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Источник: komandaonline.com

«Если вы сейчас стоите, то лучше присядьте. Потому что я чуть не упал, когда узнал это… Итак, Михаил Гурман обзванивал бывших руководителей «Тобола» и «Иртыша», собирал информацию по Вячеславу Грозному. Украинский специалист тоже входит в шорт-лист «Астаны», — написал он.

64-летний Грозный известен казахстанским болельщикам по работе в «Шахтере», «Иртыше» и «Тоболе».

Ранее сообщалось, что «Астана» присматривается к казахстанскому тренеру Владимиру Чебурину, добившемуся серьезных успехов с литовской «Судувой».

При этом 57-летний россиянин Виктор Кумыков, также имеющий опыт работы в КПЛ, заявил, что ему было бы интересно возглавить «Астану», но из стана северян с ним никто не связывался.

Напомним, что столичный клуб прекратил сотрудничество с 51-летним Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.

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