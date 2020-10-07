Мхитарян обратился к Путину, Трампу и Макрону из-за конфликта в Карабахе

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее футболист призвал международное сообщество вмешаться в карабахский конфликт и остановить насилие.

«Идет уже вторая неделя боев, и моя родная Армения защищается от агрессоров, отстаивая право своего народа на жизнь на наших исторических землях, на сохранение христианских ценностей. Тяжело наблюдать, как войска Азербайджана атакуют детские сады, школы и больницы. Азербайджан атакует мирных жителей, судьбы которых навсегда останутся сломанными. Это военное преступление», — сообщается в тексте письма, опубликованного в аккаунте Мхитаряна в Twitter.

«Эти события происходят при вмешательстве иностранных боевиков, что является угрозой безопасности России и Евросоюза. В качестве исторических союзников Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ ваше вмешательство с призывом к Азербайджану прекратить войну имеет очень большое значение. Я от всего сердца призываю вас приложить все возможные усилия, чтобы остановить эту войну и вернуть стороны к мирным переговорам», — добавил Мхитарян, адресовав свое обращение Владимиру Путину, Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону.