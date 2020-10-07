Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Кипр
Чехия
11
Футбол. Сборные
1-й тайм
Дания
Фарерские острова
30
Футбол. Сборные
1-й тайм
Эстония
Литва
02
Футбол. Сборные
1-й тайм
Черногория
Латвия
01
Футбол. Сборные
1-й тайм
Армения
Албания
10
Футбол. Сборные
21:15
Люксембург
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Греция
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Турция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Мексика
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Финляндия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Молдавия
Футбол. Сборные
21:45
Швейцария
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Андорра
Кабо-Верде
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Испания
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Украина
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мхитарян обратился к Путину, Трампу и Макрону из-за конфликта в Карабахе

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян обратился к президентам России, США и Франции с призывом прекратить войну в Нагорном Карабахе.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее футболист призвал международное сообщество вмешаться в карабахский конфликт и остановить насилие.

«Идет уже вторая неделя боев, и моя родная Армения защищается от агрессоров, отстаивая право своего народа на жизнь на наших исторических землях, на сохранение христианских ценностей. Тяжело наблюдать, как войска Азербайджана атакуют детские сады, школы и больницы. Азербайджан атакует мирных жителей, судьбы которых навсегда останутся сломанными. Это военное преступление», — сообщается в тексте письма, опубликованного в аккаунте Мхитаряна в Twitter.

Справка
Мира не будет? Конфликт в Карабахе только набирает оборотыОбстановка в зоне армяно-азербайджанского конфликта с каждым днем ухудшается

«Эти события происходят при вмешательстве иностранных боевиков, что является угрозой безопасности России и Евросоюза. В качестве исторических союзников Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ ваше вмешательство с призывом к Азербайджану прекратить войну имеет очень большое значение. Я от всего сердца призываю вас приложить все возможные усилия, чтобы остановить эту войну и вернуть стороны к мирным переговорам», — добавил Мхитарян, адресовав свое обращение Владимиру Путину, Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возлагают вину за развязывание военных действий друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Читайте также
 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
«Спланированное давление»: стадиону «Спартака» грозит закрытие
СМИ узнали, что бывший тренер «Спартака» может возглавить «Уфу»
«Урал» ведет переговоры об аренде футболиста «Локомотива»
Сбежавший из России в Корею биатлонист просит 500 тысяч рублей
Сборная Швеции по футболу назвала состав на игру с Россией
Президенту «Барселоны» будет вынесен вотум недоверия
«Локомотив» отзаявил Джорджевича и внес Зе Луиша в заявку в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь