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10:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» благодаря голу Игуаина

«Интер Майами» переиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в регулярном чемпионате MLS (2:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

Автором победного гола стал аргентинский форвард Гонсало Игуаин, реализовавший штрафной удар. Это его первый забитый мяч в североамериканской лиге.

MLS

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» — 1:2 (0:0).

Голы: Фернандес, 53 (1:0). Пеллегрини, 55 (1:1). Игуаин, 81 (1:2).

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