«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» благодаря голу Игуаина
«Интер Майами» переиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в регулярном чемпионате MLS (2:1).
«Интер Майами» переиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в регулярном чемпионате MLS (2:1).
Автором победного гола стал аргентинский форвард Гонсало Игуаин, реализовавший штрафной удар. Это его первый забитый мяч в североамериканской лиге.
MLS
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» — 1:2 (0:0).
Голы: Фернандес, 53 (1:0). Пеллегрини, 55 (1:1). Игуаин, 81 (1:2).