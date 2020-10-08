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12:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси может бесплатно перейти в «Манчестер Сити» зимой

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Лионель Месси не теряет надежду перейти в «Манчестер Сити». Трансфер может состояться уже в январе, сообщает Marca.

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По информации издания, из-за финансовых проблем в каталонском клубе, руководство ведет с игроками и сотрудниками переговоры о сокращении зарплат. Согласно местному законодательству, если решение будет принято, футболисты получат возможность в одностороннем порядке прекратить действующие соглашения с командой уже в январе.

По информации Marca, Лионель Месси, которого этим летом активно связывали с «Манчестер Сити», может воспользоваться ситуацией и сменить клубную прописку.

Ранее Forbes назвал Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира 2020 года.

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