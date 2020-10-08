Месси может бесплатно перейти в «Манчестер Сити» зимой
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Лионель Месси не теряет надежду перейти в «Манчестер Сити». Трансфер может состояться уже в январе, сообщает Marca.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Лионель Месси не теряет надежду перейти в «Манчестер Сити». Трансфер может состояться уже в январе, сообщает Marca.
По информации издания,
По информации Marca, Лионель Месси, которого этим летом активно связывали с «Манчестер Сити», может воспользоваться ситуацией и сменить клубную прописку.
Ранее Forbes назвал Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира 2020 года.