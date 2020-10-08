Месси может бесплатно перейти в «Манчестер Сити» зимой

По информации издания, из-за финансовых проблем в каталонском клубе, руководство ведет с игроками и сотрудниками переговоры о сокращении зарплат. Согласно местному законодательству, если решение будет принято, футболисты получат возможность в одностороннем порядке прекратить действующие соглашения с командой уже в январе.