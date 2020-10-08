Неизвестный ограбил дом Криштиану Роналду
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дом футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был ограблен, сообщает Diario de Noticias Madeira.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дом футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду был ограблен, сообщает Diario de Noticias Madeira.
Инцидент произошел в среду, во время матча сборных Португалии и Испании. По информации источника, речь идет о резиденции футболиста на Мадейре, стоимость которой оценивается в 7 миллионов фунтов.
Судя записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник проник в дом Роналду через гараж. Список пропавших вещей и сумма ущерба пока не называются, однако известно, что у форварда пропали личные вещи, в том числе его игровая футболка с автографом.
После просмотра видео с камер полиция смогла установить подозреваемого, однако злоумышленник пока не найден.