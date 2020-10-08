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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Убытки «Ромы» по итогам сезона составили 204 миллиона евро. Это второй показатель в истории Италии

«Рома» подтвердила убытки в размере 204 миллионов евро, сообщает итальянская ассоциация потребителей Consob.

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Источник: Reuters

Такая сумма является вторым по величине показателем в истории итальянского футбола после «Интера», который зарегистрировал убытки в 207 миллионов евро в сезоне-2006/07.

В августе 2020 году президент римлян Джеймс Палотта продал клуб другому американцу Дэну Фридкину за 591 миллион евро.

«Рома» по итогам сезона-2019/20 финишировали на пятом месте в чемпионате Италии, дойдя до четвертьфинала Кубка страны и 1/8 финала Лиги Европы.

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