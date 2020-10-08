Четыре футболиста «Интера» заразились коронавирусом

Источник: AFP 2020

По информации источника, результаты тестов Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Раджи Найнгголана и Роберто Гальярдини на коронавирусную инфекцию оказались положительными.

Напомним, в следующем туре итальянской Серии А «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча состоится 17 октября. Миланский «Интер» набрал 7 очков в трёх матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Аталанта», в трёх встречах набравшая 9 очков.

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