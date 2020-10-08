Четыре футболиста «Интера» заразились коронавирусом
Четыре футболиста «Интера» заразились коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Четыре футболиста «Интера» заразились коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, результаты тестов Милана Шкриньяра, Алессандро Бастони, Раджи Найнгголана и Роберто Гальярдини на коронавирусную инфекцию оказались положительными.
Напомним, в следующем туре итальянской Серии А «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча состоится 17 октября. Миланский «Интер» набрал 7 очков в трёх матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Аталанта», в трёх встречах набравшая 9 очков.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 36 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей.