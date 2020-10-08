Текущие события
Футбол. Сборные
8.10
Англия
Уэльс
30
Футбол. Сборные
8.10
Бельгия
Кот-д`Ивуар
11
Футбол. Сборные
8.10
Россия
Швеция
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Камерун
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
8 октября, источник: Спорт РИА Новости

В «Шахтере» выявлено 18 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Восемнадцать случаев заражения коронавирусом обнаружено в донецком футбольного клубе «Шахтер» по итогам повторного тестирования, сообщается на сайте команды.

Наверх
Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении, инфицированы 9 игроков и 9 представителей персонала основной команды. По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме.

Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. «Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам», — говорится в сообщении.

Шахтер (Донецк)

На прошлой неделе клуб сообщил о том, что коронавирусом заразились вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко, а также два сотрудника персонала.

«Шахтер» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов выездным матчем против мадридского «Реала» 21 октября.

Читайте также
 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Гол Соболева не спас сборную России в матче против шведов
«Мне ее жалко»: Алексей Ягудин — о Евгении Медведевой
Пакьяо может лишиться титула чемпиона из-за боя с Макгрегором
«Нужно все перелопатить»: Черчесов — о поражении от Швеции
Определились финалистки «Ролан Гаррос»
ЦСКА обыграл «Маккаби» и одержал первую победу в сезоне Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь