В «Шахтере» выявлено 18 случаев заражения коронавирусом

Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении, инфицированы 9 игроков и 9 представителей персонала основной команды. По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме.

Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. «Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам», — говорится в сообщении.

Шахтер (Донецк) Все о команде

На прошлой неделе клуб сообщил о том, что коронавирусом заразились вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко, а также два сотрудника персонала.