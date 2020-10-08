В «Шахтере» выявлено 18 случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Восемнадцать случаев заражения коронавирусом обнаружено в донецком футбольного клубе «Шахтер» по итогам повторного тестирования, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Восемнадцать случаев заражения коронавирусом обнаружено в донецком футбольного клубе «Шахтер» по итогам повторного тестирования, сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, инфицированы 9 игроков и 9 представителей персонала основной команды. По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме.
Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. «Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе клуб сообщил о том, что коронавирусом заразились вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко, а также два сотрудника персонала.
«Шахтер» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов выездным матчем против мадридского «Реала» 21 октября.