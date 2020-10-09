«Астана» назначила Давида Лорию вместо уволенного Эшуорта

Футбольный клуб «Астана» сегодня, 9 октября, представил нового исполнительного директора, сообщается на его сайте. Им стал известный казахстанский футболист Давид Лория, не так давно завершивший карьеру.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Ранее должность исполнительного директора в столичном клубе занимал британец Пол Эшуорт. В последнее время он совмещал работу с постом исполняющего обязанности главного тренера, но из-за неудачного сезона клуб расстался со специалистом.

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38-летний Лория является воспитанником столичного футбола и одним из рекордсменов сборной Казахстана.

В послужном списке экс-вратаря значатся казахстанские «Женис», «Есиль», «Шахтер», «Иртыш», «Кайрат», «Ордабасы» и «Локомотив», в составе которого он выступал в 2009 году, выиграв с командой серебряные медали, а также турецкие «Ризеспор», «Каршияка», шведский «Хальмстад» и российский «Спартак Нальчик». Всего же на его счету три чемпионских титула.

В составе молодежной сборной Казахстана Лория принимал участие в чемпионате мира в Нигерии, в составе национальной сборной сыграл 45 матчей.

По завершении карьеры в 2019 году молодой специалист поступил на курсы по программе футбольного менеджмента UEFA MIP, созданной для бывших игроков сборных по обучению менеджменту.