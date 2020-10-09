«Астана» назначила Давида Лорию вместо уволенного Эшуорта
Он является воспитанником столичного футбола.
Он является воспитанником столичного футбола.
Футбольный клуб «Астана» сегодня, 9 октября, представил нового исполнительного директора, сообщается на его сайте. Им стал известный казахстанский футболист Давид Лория, не так давно завершивший карьеру.
Ранее должность исполнительного директора в столичном клубе занимал британец Пол Эшуорт. В последнее время он совмещал работу с постом исполняющего обязанности главного тренера, но
38-летний Лория является воспитанником столичного футбола и одним из рекордсменов сборной Казахстана.
В послужном списке
В составе молодежной сборной Казахстана Лория принимал участие в чемпионате мира в Нигерии, в составе национальной сборной сыграл 45 матчей.
По завершении карьеры в 2019 году молодой специалист поступил на курсы по программе футбольного менеджмента UEFA MIP, созданной для бывших игроков сборных по обучению менеджменту.
Отметим, что главного тренера после увольнения Эшуорта «Астана» пока не назначила.