Стремление к АПЛ, наказание Томасова и провал в еврокубках. Чем запомнился Пол Эшуорт в «Астане»

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«Астана», лишившаяся исполнительного директора и главного тренера в лице одного и того же человека — Пола Эшуорта, находится на пороге серьезных преобразований. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем запомнился англичанин во время работы в клубе и какие процессы могут быть запущены после его ухода.

Эшуорт был представлен в качестве исполнительного директора «Астаны» в январе 2019 года. Англичанин работал до этого в аналогичных должностях в футбольных клубах на родине, в Латвии, России и Нигерии. Своими целями в «Астане» он декларировал продолжение победных традиций. «На данный момент видно, что бывший президент клуба Саян Хамитжанов и исполнительный директор Кайсар Бекенов проделали огромную работу, показав очень большой результат — команда пять лет подряд выигрывала титул чемпионов. Я хочу, чтобы теперь “Астана” еще как минимум пять лет была лучшей в стране, а также показывала результат в Европе. Сейчас моя задача сделать так, чтобы клуб продолжил свое успешное выступление и развивался только в лучшую сторону», — заявил англичанин в первом интервью на новом посту.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Еще одной задачей перед собой Эшуорт ставил приближение «Астаны» к уровню английского футбола. «Казахстан для меня пятая страна, у меня хорошая связь с Англией, и я хочу, чтобы “Астана” тянулась к уровню английской премьер-лиги. Я хочу, чтобы “Астана” по своей работе, по работе юношеской академии, по уровню футболистов, стремилась к лучшей лиге мира, и тогда наша игра также будет близка к уровню Англии», — подчеркивал он.

Если с первым пунктом во время пребывания Эшуорта на должности исполнительного директора «Астана» отчасти справилась, став чемпионом сезона-2019 и де-юре еще не выпала из борьбы за титул 2020 года, то со второй задачей по стремлению к лучшим английским стандартам как-то не заладилось, если не считать, конечно, победу над немотивированным «Манчестер Юнайтед».

Взять хотя бы непонятный трансфер Фирмина Мубеле, от которого выиграл сам конголезец и «Тулуза», владеющая правами на него. По неофициальной информации, за аренду футболиста «Астана» заплатила французскому клубу миллион евро. Кроме этого, заработал сам Мубеле. Но детали его зарплаты не озвучивались. При этом игрок долгое время пропустил из-за травмы. Конголезский форвард провел пять матчей за клуб и забил один гол.

Касаемо темы трансферов нельзя не отметить громкий переход Пиероса Сотириу. Киприот очень резво начал в «Астане», но в итоге после многомесячной паузы является бледной тенью самого себя — три мяча в девяти матчах. Конечно, здесь вопросов больше к самому футболисту, чем к Эшуорту. Но в послужном списке англичанина столь дорогой и пока бесполезный трансфер вряд ли будет засчитан со знаком «плюс».

Пробовал Эшуорт проявить себя и как тренер клуба — в предыдущих командах он с разной долей успешности совершал такие совмещения. Для острастки англичанин отцепил от основного состава лидера «Астаны» Марина Томасова. В трех играх хорват не принимал участия — в двух из них столичный клуб выиграл и одну завершил вничью. Всего под его руководством «Астана» сыграла восемь матчей, из которых выиграла три, столько же проиграла и два завершила вничью.

В то же время Эшуорт успел провалиться в Лиге Европы — поражение от черногорской «Будучности» и впервые за шесть лет столичный клуб так рано завершил евросезон. После этого президент латвийского «Вентспилса» Адлан Шишханов, где в свое время трудился Эшуорт, заявил о позоре англичанина.

Последний матч при Эшуорте «Астана» сыграла с «Кайратом», которому столичный клуб в предыдущих восьми играх (за два с половиной года) уступил лишь раз при шести победах и одной ничьей. Сейчас «Астана» оказалась разгромлена алматинцами. После этого с английским специалистом было решено расстаться.

Эшуорт довольно продолжительное время не имел тренерской практики. Пойдя на совмещение должностей после ухода прежнего наставника Михала Билека, англичанин должен был понимать и оценивать все риски, когда снова решил попробовать себя на тренерском поприще. Ставки на него не оправдались. Сам Эшуорт вдобавок ко всему подпортил свой имидж результатами, которые «Астана» показывает в текущий момент.

Сейчас в «Астане» напрашиваются преобразования. Вполне вероятно, что из клуба произойдет массовый уход игроков, возможно, будет пересмотрен бюджет. Что касается кадровой составляющей в данный момент, то «Астана» нуждается в новом главном тренере, тогда как новым исполнительным директором в итоге стал воспитанник столичного футбола Давид Лория, не так давно завершивший карьеру. Не исключено, что при Лории удастся оперативно завершить поиск нового наставника для команды. По информации ряда источников, ранее руководство клуба рассматривало кандидатуры нескольких специалистов — казахстанца Владимира Чебурина и украинца Вячеслава Грозного.