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11:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футболист французского клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек сообщил РИА Новости, что получил паспорт гражданина РФ.

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Источник: AFP 2020

Французский футболист в апреле рассказал РИА Новости, что получил вид на жительство гражданина РФ.

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Французская Лига 1

«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», — сказал Ле Таллек.

Ле Таллек играл за саранскую «Мордовию» в 2014—2015 годах, также в его карьере были французские «Ренн» и «Нант», дортмундская «Боруссия», украинская «Говерла» и сербская «Црвена Звезда».

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