Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футболист французского клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек сообщил РИА Новости, что получил паспорт гражданина РФ.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Футболист французского клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек сообщил РИА Новости, что получил паспорт гражданина РФ.
Французский футболист в апреле рассказал РИА Новости, что получил вид на жительство гражданина РФ.
«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», — сказал Ле Таллек.
Ле Таллек играл за саранскую «Мордовию» в 2014—2015 годах, также в его карьере были французские «Ренн» и «Нант», дортмундская «Боруссия», украинская «Говерла» и сербская «Црвена Звезда».