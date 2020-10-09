Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

Французский футболист в апреле рассказал РИА Новости, что получил вид на жительство гражданина РФ.

«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», — сказал Ле Таллек.

Ле Таллек играл за саранскую «Мордовию» в 2014—2015 годах, также в его карьере были французские «Ренн» и «Нант», дортмундская «Боруссия», украинская «Говерла» и сербская «Црвена Звезда».