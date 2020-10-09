Катар примет матчи Восточной зоны азиатской Лиги чемпионов по футболу

Розыгрыш азиатской Лиги чемпионов был прерван в марте из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С 14 сентября по 3 октября в Катаре уже были доиграны матчи Западной зоны турнира, по итогам которых в финал турнира, который состоится 19 декабря, вышел иранский «Персеполис», который в полуфинале Западной зоны турнира обыграл «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Часть игр принимали три стадиона, на которых в 2022 году в Катаре пройдут встречи чемпионата мира — «Аль-Джануб», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа». В период с 18 ноября по 13 декабря за право сыграть в финале главного клубного турнира Азии поспорят ведущие клубы Австралии, Китая, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи и Японии.

«Мы очень рады обеспечить безопасные условия, чтобы завершить Лигу чемпионов, и с нетерпением ждем в Катаре ведущие клубы из восточной части континента. Катар знает, насколько важен футбол для Азии, поэтому мы рады возможности предоставить спортивную инфраструктуру мирового уровня и успешный опыт организации международных матчей с применением системы медицинской безопасности», — сказал генеральный секретарь Футбольной ассоциации Катара Мансур Аль-Ансари.