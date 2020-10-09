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11:48 (мск), источник: ТАСС

Катар примет матчи Восточной зоны азиатской Лиги чемпионов по футболу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Азиатская конфедерация футбола (АФК) обратилась к стране — организатору чемпионата мира — 2022 Катару с просьбой завершить розыгрыш местной Лиги чемпионов в централизованном формате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного комитета по проведению и наследию ближайшего мирового первенства.

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Розыгрыш азиатской Лиги чемпионов был прерван в марте из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С 14 сентября по 3 октября в Катаре уже были доиграны матчи Западной зоны турнира, по итогам которых в финал турнира, который состоится 19 декабря, вышел иранский «Персеполис», который в полуфинале Западной зоны турнира обыграл «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Часть игр принимали три стадиона, на которых в 2022 году в Катаре пройдут встречи чемпионата мира — «Аль-Джануб», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа». В период с 18 ноября по 13 декабря за право сыграть в финале главного клубного турнира Азии поспорят ведущие клубы Австралии, Китая, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи и Японии.

«Мы очень рады обеспечить безопасные условия, чтобы завершить Лигу чемпионов, и с нетерпением ждем в Катаре ведущие клубы из восточной части континента. Катар знает, насколько важен футбол для Азии, поэтому мы рады возможности предоставить спортивную инфраструктуру мирового уровня и успешный опыт организации международных матчей с применением системы медицинской безопасности», — сказал генеральный секретарь Футбольной ассоциации Катара Мансур Аль-Ансари.

Во время проведения матчей Западной зоны Лиги чемпионов в Катаре применялись разработанные организаторами протоколы медицинской безопасности. В ходе турнира было проведено более 7 900 тестов на коронавирус; доля положительных проб не превышала 1,7%. Аналогичные меры будут задействованы и во время игр Восточной зоны турнира — все участники будут регулярно тестироваться. На стадионах, тренировочных базах и зонах для СМИ и вещателей на протяжении всего турнира будет проводиться дезинфекция и присутствовать медперсонал.

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