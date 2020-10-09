«Чемпион — в пролете». Представлена символическая сборная шестого тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала символическую сборную шестого тура национального чемпионата сезона-2020.

При формировании состава учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Шестой тур был разбит на три игровых дня. Заключительный игровой день данного тура закрыл матч «Кайрат» — «Астана», который состоялся 4 октября и завершился победой алматинского клуба — 3:0. И неудивительно, что после этой неудачи никто из состава действующего чемпиона не попал в сборную тура.

Вратарь: Владимир Плотников («Ордабасы»).

В принципиальном матче против костанайского «Тобола» Плотников совершил два сейва и столько же раз удачно сыграл на выходе из ворот. Главное — опытному голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Индекс действий — 282.

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Правый защитник: Дино Миканович («Кайрат»).

Хорватский защитник хорошо проявил себя в игре с чемпионом страны. Дино совершил четыре чистых отбора мяча, пять перехватов и девять подборов. Также Микановичу удалось выиграть 75 процентов всех единоборств на своем фланге. Индекс действий — 283.

Центральные защитники: Давид Мавутор («Жетысу»), Александр Клещенко («Ордабасы»).

Безупречная игра Мавутора в обороне помогла «Жетысу» набрать три очка. Давид проявил себя, показав хорошие показатели по выигранным единоборствам — 68 процентов эффективности. Также он хорошо «читал» игру, совершив шесть перехватов и девять подборов. К тому же легионер талдыкорганской дружины отметился ассистом. Индекс действий — 303.

Большой вклад в разгромную победу над «Тоболом» (4:0) внес российский защитник Клещенко. Александр успешно устранял порывы атакующих игроков соперника, совершив при этом шесть перехватов и девять подборов. Индекс действий — 283.

Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»).

Заряженность Гафуржана на бескомпромиссную борьбу и победу в игре над «Астаной» можно увидеть, взглянув на статистические показатели: он выиграл 83 процента единоборств, совершил восемь отборов, став лучшим по этому показателю среди защитников в туре, а также записал в свой актив 12 перехватов и семь подборов. Индекс действий — 276.

Правый полузащитник: Зиги Бадибанга («Ордабасы»).

В этом туре Бадибанге удалось преобразовать свой атакующий потенциал в эффективные действия. Зиги совершил три успешные обводки, два раза бил по воротам и выиграл 80 процентов борьбы в атаке. Главное достижение — забитый гол в самом конце игры. Индекс действий — 322.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Опорный полузащитник: Яцек Гуральски («Кайрат»).

Гуральски — один из лучших футболистов отчетного тура. Яцек был настроен на борьбу на каждом участке поля, в процессе отбора вгрызаясь в своих оппонентов словно хищник в жертву. Собственно, статистика четко отражает классную игру польского полузащитника «Кайрата»: 76 процентов успешных единоборств, восемь отборов, 11 перехватов и десять подборов. Индекс действий — 335.

Левый полузащитник: Гулжигит Алыкулов («Кайрат»).

В игре с «Астаной» Алыкулов был неудержим. Кыргызский хавбек часто шел в дриблинг и использовал нестандартные ходы, доставив много проблем защитникам. Он три раза угрожал воротам «Астаны», один из ударов оказался результативным. Также Гулжигит заставил ошибиться защитника столичной команды, срезавшего мяч в свои ворота. Индекс действий — 343.

Атакующий полузащитник: Жоао Пауло («Ордабасы»).

Жоао принял участие в двух забитых голах. В первом эпизоде после опасного удара в исполнении Пауло партнер по команде добил мяч в ворота дезориентированного вратаря, во втором моменте бразилец забил сам. Всего Жоао Пауло предпринял семь попыток удара, три из которых пришлись в створ. Индекс действий — 329.

Нападающие: Мартин Тошев («Жетысу»), Марко Обрадович («Окжетпес»).

Болгарин отличился забитым голом в игре против «Кызыл-Жар СК». Тошев был активен в атаке, два раза ударив по воротам и совершив четыре эффективные обводки. Играя под давлением трех защитников, он отдал 69 процентов точных передач и выиграл 46 процентов единоборств. Индекс действий — 255.