В «Интере» подтвердили коронавирус у Наингголана и Гальярдини
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Интер» на своем сайте подтвердил наличие коронавируса у полузащитников Раджи Наингголана и Роберто Гальярдини.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Интер» на своем сайте подтвердил наличие коронавируса у полузащитников Раджи Наингголана и Роберто Гальярдини.
Отмечается, что в пятницу еще один положительный тест на COVID-19 сдал голкипер Ионуц Раду. Ранее в «Интере» инфекция была выявлена у защитников Алессандро Бастони и Милана Шкриньяра.
«Интеру» 17 октября предстоит дерби с «Миланом» в рамках четвертого тура чемпионата Италии.