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14:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Луис Суарес — об уходе из «Барселоны»: Я плакал из-за того, через что мне пришлось пройти

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о том, как пережил уход из «Барселоны» в минувшее трансферное окно.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Это были тяжелые дни, — приводит Sky Sports слова Суареса. — Я просто плакал от того, через что мне пришлось пройти. Я не очень хорошо воспринял сообщение клуба о том, что руководство ищет решение по поводу меня. Мне было больно от того, каким образом клуб принимал решения.

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