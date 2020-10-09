Луис Суарес — об уходе из «Барселоны»: Я плакал из-за того, через что мне пришлось пройти
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о том, как пережил уход из «Барселоны» в минувшее трансферное окно.
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о том, как пережил уход из «Барселоны» в минувшее трансферное окно.
— Это были тяжелые дни, — приводит Sky Sports слова Суареса. — Я просто плакал от того, через что мне пришлось пройти. Я не очень хорошо воспринял сообщение клуба о том, что руководство ищет решение по поводу меня. Мне было больно от того, каким образом клуб принимал решения.