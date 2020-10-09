Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Иртыш
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-2
Чайка
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Япония
Камерун
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Велес
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
03
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Сенегал
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Алжир
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
14:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Карло Анчелотти признан лучшим тренером сентября в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти был признан лучшим специалистом английской Премьер-лиги по итогам сентября, сообщается на официальном сайте лиги.

Наверх
Источник: Reuters

В голосовании итальянский наставник «ирисок» обошёл Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Брендана Роджерса («Лестер Сити») и Дина Смита («Астон Вилла»). Для Карло это пятый приз тренеру месяца в чемпионате Англии и первый с апреля 2011 года. Предыдущие четыре награды он получил во времена работы в «Челси».

В сентябре «Эвертон» одержал три победы в трёх матчах, переиграв «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), «Вест Бромвич Альбион» (5:2) и «Кристал Пэлас» (2:1). В начале октября «ириски» продлили выигрышную серию, победив «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:2), и в настоящее время занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Есть почва для размышлений. Россия при зрителях проиграла Швеции
Друг Макгрегора предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым
Стало известно, сколько потратили клубы РФ на летние трансферы
Дело двукратного чемпиона ОИ по лыжам передано в прокуратуру
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Роман Ротенберг исполнит обязанности главного тренера СКА
Россия — Украина: самый печально известный матч в истории (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь