«Аль-Айн» без Исламхана в составе вылетел из Кубка Арабского залива

«Аль-Айн» в 1/8 финала встречался с «Хаур-Факканом». В первом тайме команды обменялись голами. Счет открыли гости — Куам Отон точно пробил по воротам. Но перед перерывом Мохаммед Абдулрахман сравнял счет.

Во втором тайме было забито четыре мяча. Не успела начаться вторая половина, как за минуту «Хаур-Факкан» забил дважды усилиями Жунинью и Омара Жумы. Рафаэл Перейра сократил счет до минимума, но Рамон поставил победную точку. 4:2 — в пользу «Хаур-Факкана».