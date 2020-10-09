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20:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Аль-Айн» без Исламхана в составе вылетел из Кубка Арабского залива

Клуб капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана «Аль-Айн» из ОАЭ не смог выйти в четвертьфинал Кубка Арабского залива, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Аль-Айн» в 1/8 финала встречался с «Хаур-Факканом». В первом тайме команды обменялись голами. Счет открыли гости — Куам Отон точно пробил по воротам. Но перед перерывом Мохаммед Абдулрахман сравнял счет.

Во втором тайме было забито четыре мяча. Не успела начаться вторая половина, как за минуту «Хаур-Факкан» забил дважды усилиями Жунинью и Омара Жумы. Рафаэл Перейра сократил счет до минимума, но Рамон поставил победную точку. 4:2 — в пользу «Хаур-Факкана».

Добавим, что Бауыржан Исламхан был вызван в состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций против Албании и Беларуси. Но 9 октября стало известно, что он получил травму на тренировке.

"Аль-Айн" без Исламхана в составе вылетел из Кубка Арабского залива
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