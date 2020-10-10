В «Манчестер Сити» не против подписать Месси после его ухода из «Барселоны»
Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада сказал, что клуб готов изучить возможность подписания соглашения с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в дальнейшем.
Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада сказал, что клуб готов изучить возможность подписания соглашения с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в дальнейшем.
«Не известно, появится ли
Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года, а в настоящее время является капитаном команды. С
В минувшее трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако его не отпустили и он решил остаться.