В «Манчестер Сити» не против подписать Месси после его ухода из «Барселоны»

«Не известно, появится ли когда-нибудь снова возможность подписать Месси, но, если Лео покинет “Барсу”, мы могли бы изучить такой вариант. Месси — невероятный талант, он может оказать впечатляющее влияние на любой клуб мира, причём моментально. Он лучший в мире. Любой клуб хотел бы его подписать. Тот факт, что мы говорили о его переходе в “Манчестер Сити”, показывает, насколько выросла наша компания за последние годы», — цитирует Берраду The Athletic.