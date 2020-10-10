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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Манчестер Сити» не против подписать Месси после его ухода из «Барселоны»

Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада сказал, что клуб готов изучить возможность подписания соглашения с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в дальнейшем.

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«Не известно, появится ли когда-нибудь снова возможность подписать Месси, но, если Лео покинет “Барсу”, мы могли бы изучить такой вариант. Месси — невероятный талант, он может оказать впечатляющее влияние на любой клуб мира, причём моментально. Он лучший в мире. Любой клуб хотел бы его подписать. Тот факт, что мы говорили о его переходе в “Манчестер Сити”, показывает, насколько выросла наша компания за последние годы», — цитирует Берраду The Athletic.

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Барселона (Барселона)

Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года, а в настоящее время является капитаном команды. С сине-гранатовыми 33-летний форвард завоевал 34 трофея.

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В минувшее трансферное окно Лео хотел покинуть клуб, однако его не отпустили и он решил остаться.

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