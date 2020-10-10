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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» закончил минувший сезон с рекордными финансовыми убытками

«Милан» на своём официальном сайте сообщил, что закончил сезон-2019/2020 с рекордными финансовыми убытками.

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Источник: AFP 2020

«Футбольный сезон серьёзно пострадал от пандемии коронавируса, что оказало негативное влияние на финансовые показатели клуба, который уже страдал из-за долгов, причинённых предыдущими владельцами. В результате “Милан” зарегистрировал чистый убыток за год в размере около € 195 млн. Такие цифры можно назвать соответствующими ожиданиям клуба», — говорится в сообщении пресс-службы.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

«Милан», набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата нынешнего сезона. Лидером Серии А является «Аталанта» (9), которая обходит миланский клуб по дополнительным показателям.

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