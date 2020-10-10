«Милан» закончил минувший сезон с рекордными финансовыми убытками

«Футбольный сезон серьёзно пострадал от пандемии коронавируса, что оказало негативное влияние на финансовые показатели клуба, который уже страдал из-за долгов, причинённых предыдущими владельцами. В результате “Милан” зарегистрировал чистый убыток за год в размере около € 195 млн. Такие цифры можно назвать соответствующими ожиданиям клуба», — говорится в сообщении пресс-службы.