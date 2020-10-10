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13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист «Ювентуса» сообщил, что в клубе запрещают на тренировках идти в стыки с Роналду

21-летний полузащитник «Ювентуса» Дауда Петерс рассказал, что на тренировках есть установка не идти в стыки с португальским форвардом Криштиану Роналду.

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«На тренировках тренерский штаб говорит нам быть осторожными, когда мы сталкиваемся с Роналду, потому что он представляет собой большой капитал для клуба. В молодости это не всегда легко, потому что вы хотите проявить себя, но нужно быть осторожным», — приводит слова Петерса Calciomercato.

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Ювентус (Турин)

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

В прошлом сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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