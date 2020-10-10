Футболист «Ювентуса» сообщил, что в клубе запрещают на тренировках идти в стыки с Роналду

«На тренировках тренерский штаб говорит нам быть осторожными, когда мы сталкиваемся с Роналду, потому что он представляет собой большой капитал для клуба. В молодости это не всегда легко, потому что вы хотите проявить себя, но нужно быть осторожным», — приводит слова Петерса Calciomercato.