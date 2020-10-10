Рэшфорд получил Орден Британской империи

Игрок был отмечен за кампанию по организации бесплатного питания для детей из бедных семей во время пандемии коронавируса. В марте Рэшфорд организовал сбор средств, он планировал собрать 100 тысяч, а в результате ему удалось собрать 20 миллионов фунтов. Также он убедил правительство разрешить примерно 1,3 миллиона детей получать ваучеры на бесплатное питание во время летних школьных каникул, а теперь попросил премьер-министра страны Бориса Джонсона продлить схему с ваучерами.

«Я невероятно польщен, это большая честь. Как молодой чернокожий парень из Уитеншоу (Манчестер) я бы никогда не подумал, что могу получить Орден Британской империи, тем более в возрасте 22 лет. Это особенный момент для меня и моей семьи, но особенно для моей мамы, которая по-настоящему заслуживает награды. Борьба за защиту наших наиболее уязвимых детей далека от завершения. Давайте вместе будем бороться за то, чтобы ни один ребенок в Великобритании не ложился спать голодным», — сказал Рэшфорд.