Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Люксембург
Кипр
Футбол. Лига наций
16:00
Черногория
Азербайджан
Футбол. Лига наций
19:00
Лихтенштейн
Гибралтар
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Латвия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Мальта
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рэшфорд получил Орден Британской империи

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи, сообщается на сайте «МЮ».

Наверх

Игрок был отмечен за кампанию по организации бесплатного питания для детей из бедных семей во время пандемии коронавируса. В марте Рэшфорд организовал сбор средств, он планировал собрать 100 тысяч, а в результате ему удалось собрать 20 миллионов фунтов. Также он убедил правительство разрешить примерно 1,3 миллиона детей получать ваучеры на бесплатное питание во время летних школьных каникул, а теперь попросил премьер-министра страны Бориса Джонсона продлить схему с ваучерами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Юнайтед (Манчестер)

«Я невероятно польщен, это большая честь. Как молодой чернокожий парень из Уитеншоу (Манчестер) я бы никогда не подумал, что могу получить Орден Британской империи, тем более в возрасте 22 лет. Это особенный момент для меня и моей семьи, но особенно для моей мамы, которая по-настоящему заслуживает награды. Борьба за защиту наших наиболее уязвимых детей далека от завершения. Давайте вместе будем бороться за то, чтобы ни один ребенок в Великобритании не ложился спать голодным», — сказал Рэшфорд.

Читайте также
 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Бразилия стартовала в отборе ЧМ-2022 с разгромной победы
Голы одноклубников Алексея Миранчука принесли победу Колумбии
«Даллас» сохранил Худобина. В НХЛ открылось трансферное окно
«Вашингтон» проведет переговоры о новом контракте с Овечкиным
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Мини-футбольный клуб КПРФ проиграл «Барселоне» в полуфинале ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь