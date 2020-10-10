Рэшфорд получил Орден Британской империи
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи, сообщается на сайте «МЮ».
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи, сообщается на сайте «МЮ».
Игрок был отмечен за кампанию по организации бесплатного питания для детей из бедных семей во время пандемии коронавируса. В марте Рэшфорд организовал сбор средств, он планировал собрать 100 тысяч, а в результате ему удалось собрать 20 миллионов фунтов. Также он убедил правительство разрешить примерно 1,3 миллиона детей получать ваучеры на бесплатное питание во время летних школьных каникул, а теперь попросил
«Я невероятно польщен, это большая честь. Как молодой чернокожий парень из Уитеншоу (Манчестер) я бы никогда не подумал, что могу получить Орден Британской империи, тем более в возрасте 22 лет. Это особенный момент для меня и моей семьи, но особенно для моей мамы, которая