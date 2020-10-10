Главный тренер «Кайрата» Шпилевский заинтересовал клуб российской премьер-лиги
Алматинцы уверенно лидируют в КПЛ.
Алматинцы уверенно лидируют в КПЛ.
Главный тренер алматинского «Кайрата» Алексей Шпилевский попал в сферу интересов клуба российской
По информации источника, вариант с приглашением 32-летнего белорусского наставника рассматривало московское «Динамо».
«“Динамо” изначально искало тренера немецкого уклада. Там хотят видеть вертикальный, атакующий и агрессивный футбол. Поэтому руководство “бело-голубых” после отставки главного тренера Кирилла Новикова рассматривало вариант с приглашением Шпилевского. Алексей прошел школу молодежной системы “Ред Булл Лейпциг” и этим заинтересовал москвичей. При этом Шпиля двуязычный — одинаково прекрасно изъясняется как на русском, так и на немецком. Любопытно, что “Динамо” встречалось с командой этого белорусского специалиста на зимних сборах. “Кайрат” сыграл с ними вничью — 1:1. Кстати, после того матча казахи удостоились похвалы от “динамовцев”. Вроде команда уступает по классу, а сыграла на равных. Но выбор пал