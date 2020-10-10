ФК «Шахтер» встретился с болельщиками

В Караганде состоялась встреча болельщиков ФК «Шахтер» с руководством клуба и главным тренером, передает KazFootball.kz.

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Отмечается, что мероприятие прошло при соблюдении всех санитарных норм.