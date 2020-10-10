ФК «Шахтер» встретился с болельщиками
Мероприятие прошло в Караганде.
Мероприятие прошло в Караганде.
В Караганде состоялась встреча болельщиков ФК «Шахтер» с руководством клуба и главным тренером, передает KazFootball.kz.
Отмечается, что мероприятие прошло при соблюдении всех санитарных норм.
Болельщики смогли задать руководству клуба и главному тренеру все интересующие их вопросы. Основными темами обсуждения стали: итоги первого круга чемпионата, направление дальнейшего развития и цели в текущем сезоне.