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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Шахтер» встретился с болельщиками

Мероприятие прошло в Караганде.

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В Караганде состоялась встреча болельщиков ФК «Шахтер» с руководством клуба и главным тренером, передает KazFootball.kz.

Казахстанская Премьер-Лига

Отмечается, что мероприятие прошло при соблюдении всех санитарных норм.

Болельщики смогли задать руководству клуба и главному тренеру все интересующие их вопросы. Основными темами обсуждения стали: итоги первого круга чемпионата, направление дальнейшего развития и цели в текущем сезоне.

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