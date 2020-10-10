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21:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Топ зарплат серии А: Роналду лидирует с огромным отрывом, Миранчук получает в 20 раз меньше

La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат игроков серии A.

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Источник: Спорт-Экспресс

Первое место в списке с огромным отрывом удерживает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 31 миллион евро в год. Зарплата его одноклубника Маттейса де Лигта, занимающего второе место, в четыре раза меньше — 8 миллионов.

Всего в топ-10 по зарплатам входят пять футболистов «Юве».

Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук — пятый по зарплате в клубе — 1,5 миллиона евро.

Всего общая сумма зарплат первой команды «Аталанты» составляет 42 миллиона евро. У лидера «Ювентуса» — 236 миллионов, у «Интера» — 149 миллионов.

Новичок «Дженоа», экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов — второй по зарплате (1,3 миллиона) и уступает только Милану Баделю (1,4).

Топ-10 зарплат серии A

1. Криштиану Роналду («Ювентус») — 31 миллион евро в год.

2. Маттейс де Лигт («Ювентус») — 8.

3. Ромелу Лукаку («Интер») — 7,5.

Эдин Джеко («Рома») — 7,5.

Кристиан Эриксен («Интер») — 7,5.

6. Пауло Дибала («Ювентус») — 7,3.

7. Златан Ибрагимович («Милан») — 7.

Алексис Санчес («Интер») — 7.

Адриен Рабьо («Ювентус») — 7.

Аарон Рэмси («Ювентус») — 7.

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