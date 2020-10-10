Топ зарплат серии А: Роналду лидирует с огромным отрывом, Миранчук получает в 20 раз меньше
La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат игроков серии A.
La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат игроков серии A.
Первое место в списке с огромным отрывом удерживает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 31 миллион евро в год. Зарплата его одноклубника Маттейса де Лигта, занимающего второе место, в четыре раза меньше — 8 миллионов.
Всего в топ-10 по зарплатам входят пять футболистов «Юве».
Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук — пятый по зарплате в клубе — 1,5 миллиона евро.
Всего общая сумма зарплат первой команды «Аталанты» составляет 42 миллиона евро. У лидера «Ювентуса» — 236 миллионов, у «Интера» — 149 миллионов.
Новичок «Дженоа»,
Топ-10 зарплат серии A
1. Криштиану Роналду («Ювентус») — 31 миллион евро в год.
2. Маттейс де Лигт («Ювентус») — 8.
3. Ромелу Лукаку («Интер») — 7,5.
Эдин Джеко («Рома») — 7,5.
Кристиан Эриксен («Интер») — 7,5.
6. Пауло Дибала («Ювентус») — 7,3.
7. Златан Ибрагимович («Милан») — 7.
Алексис Санчес («Интер») — 7.
Адриен Рабьо («Ювентус») — 7.
Аарон Рэмси («Ювентус») — 7.