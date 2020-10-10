По примеру Шпилевского и «Кайрата»? «Астану» может возглавить молодой белорусский специалист
Представители ФК «Астана» провели предварительные переговоры с 38-летним белорусским специалистом Кириллом Альшевским. Об этом в своем
Представители ФК «Астана» провели предварительные переговоры с 38-летним белорусским специалистом Кириллом Альшевским. Об этом в своем
«Мои источники утверждают, что с 38-летним тренером связывались представители «Астаны». Но кто именно — не могу сказать. Разговор был ознакомительным, до конкретики не доходило. У Альшевского лишь спросили, интересует ли его вариант с Казахстаном.
В конце сентября Альшевский покинул БАТЭ. В Беларуси он считается самым перспективным тренером, и его рейтинг куда выше, чем у того же Шпилевского. Во всяком случае, бэкграунд у него уже довольно внушительный. Но насколько вероятно его появление в «Астане», пока оценить трудно, — пишет инсайдер.
Напомним, что алматинский «Кайрат» возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский, которому 32 года.
«Астана» же пока без главного тренера. В последнее время исполняющим обязанности был британец Пол Эшуорт. Но