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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

По примеру Шпилевского и «Кайрата»? «Астану» может возглавить молодой белорусский специалист

Представители ФК «Астана» провели предварительные переговоры с 38-летним белорусским специалистом Кириллом Альшевским. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет. По его информации, пока беседа носила ознакомительный характер.

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Источник: Reuters

«Мои источники утверждают, что с 38-летним тренером связывались представители «Астаны». Но кто именно — не могу сказать. Разговор был ознакомительным, до конкретики не доходило. У Альшевского лишь спросили, интересует ли его вариант с Казахстаном.

В конце сентября Альшевский покинул БАТЭ. В Беларуси он считается самым перспективным тренером, и его рейтинг куда выше, чем у того же Шпилевского. Во всяком случае, бэкграунд у него уже довольно внушительный. Но насколько вероятно его появление в «Астане», пока оценить трудно, — пишет инсайдер.

Напомним, что алматинский «Кайрат» возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский, которому 32 года.

«Астана» же пока без главного тренера. В последнее время исполняющим обязанности был британец Пол Эшуорт. Но из-за неудачного сезона клуб расстался со специалистом.

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