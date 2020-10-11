СМИ: «Ливерпуль» и МЮ предлагают сократить Английскую премьер-лигу до 18 команд

Источник: AP 2020

По данным источника, компания Fenway Sports Group, владеющая «Ливерпулем», при поддержке руководства «Манчестер Юнайтед» работает над документом Revitalisation («Оживление»). Проект предполагает ряд крупных изменений в структуре проведения футбольных соревнований в Англии. Помимо сокращения количества команд, предлагается изменить схему распределения доходов и направить £250 млн клубам Английской футбольной лиги (первый, второй и третий дивизионы) и £100 млн — Ассоциации футбола Англии для поддержки во время пандемии коронавируса. Также планируется распределять 25% от ежегодных доходов клубов АПЛ между командами футбольной лиги.

Предполагается отмена розыгрыша Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, сокращение числа команд, которые выходят в АПЛ из чемпионшипа напрямую, с трех до двух. Команды, занявшие с третьего по пятое места, будут играть плей-офф за выход в элитный дивизион вместе с 16-й командой АПЛ.

Также планируются особые привилегии для девяти команд, дольше всех выступающих в АПЛ (в сезоне-2020/21 это «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вэст Хэм»). Эти клубы будут иметь решающее право голоса на голосованиях, а также возможность играть больше игр в Лиге чемпионов, которую планируют расширить к сезону-2024/25.

Отмечается, что проект поддерживает председатель Английской футбольной лиги Рик Пэрри.

Последние серьезные изменения в структуре проведения чемпионата Англии происходили в 80−90-е годы 20-го века. Из-за роста доходов от телевизионных прав и проблем с их распределением между клубами высшего дивизиона, в конце сезона-1990/91 было принято решение об учреждении АПЛ, которая не зависела от футбольной ассоциации и Английской футбольной лиги и могла самостоятельно распоряжаться телевизионными правами и доходом от них.