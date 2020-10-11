Текущие события
Футбол. Лига наций
11.10
Польша
Италия
00
Футбол. Лига наций
11.10
Исландия
Дания
03
Футбол. Лига наций
11.10
Франция
Португалия
00
Футбол. Лига наций
11.10
Северная Ирландия
Австрия
01
Футбол. Лига наций
11.10
Израиль
Чехия
12
Футбол. Лига наций
11.10
Шотландия
Словакия
10
Футбол. Лига наций
11.10
Россия
Турция
11
Футбол. Лига наций
11.10
Сербия
Венгрия
01
Футбол. Лига наций
11.10
Греция
Молдавия
20
Футбол. Лига наций
11.10
Косово
Словения
01
Футбол. Лига наций
11.10
Босния и Герцеговина
Нидерланды
00
Футбол. Лига наций
11.10
Англия
Бельгия
21
Футбол. Лига наций
11.10
Хорватия
Швеция
21
Футбол. Лига наций
11.10
Норвегия
Румыния
40
Футбол. Лига наций
11.10
Финляндия
Болгария
20
Футбол. Лига наций
11.10
Армения
Грузия
22
Футбол. Лига наций
11.10
Эстония
Македония
33
Футбол. Лига наций
11.10
Литва
Беларусь
22
Футбол. Лига наций
11.10
Ирландия
Уэльс
00
Футбол. Лига наций
11.10
Казахстан
Албания
00
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
11 октября, источник: Vesti.kz

«Астане» нашли нового лидера

Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Гармаш может продолжить карьеру в Казахстане.

Наверх

По информации «Футбол газеты», в услугах 30-летнего хавбека заинтересована «Астана». Переход случится только в том случае, если «Астану» возглавит Вячеслав Грозный.

«В таком случае вполне возможно, что Гармаш станет одним из лидеров “Астаны” и поведет игроков за собой», — говорится в заметке.

Гармаш выступает за «Динамо» с 2007 года, провел 184 матча и забил 23 гола. Является двукратным чемпионом Украины, обладателем Кубка (два раза) и Суперкубка Украины (четыре раза). За сборную Украины сыграл 30 матчей.

Напомним, «Астана» остается без тренера с августа после расторжения контракта с Михалом Билеком. Обязанности главного тренера исполнялся Пол Эшуорт, но 7 октября он был уволен из столичного клуба.

"Астане" нашли нового лидера
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции
Французы и португальцы не забили голов в матче Лиги наций
Надаль разгромил Джоковича и в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Трусова с падением победила на этапе Кубка России в Москве
Англичане одержали волевую победу над бельгийцами в Лиге наций
Хоккеист сборной России подписал контракт с клубом НХЛ
Соперники сборной России в Лиге наций венгры обыграли сербов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь