«Астане» нашли нового лидера

По информации «Футбол газеты», в услугах 30-летнего хавбека заинтересована «Астана». Переход случится только в том случае, если «Астану» возглавит Вячеслав Грозный.

«В таком случае вполне возможно, что Гармаш станет одним из лидеров “Астаны” и поведет игроков за собой», — говорится в заметке.

Гармаш выступает за «Динамо» с 2007 года, провел 184 матча и забил 23 гола. Является двукратным чемпионом Украины, обладателем Кубка (два раза) и Суперкубка Украины (четыре раза). За сборную Украины сыграл 30 матчей.